"Світ змінився". Російська акторка спрогнозувала, коли політичний режим в РФ піде на дно
Російська акторка Тетяна Лазарєва спробувала спрогнозувати, коли нинішньому політичному режиму Росії настане крах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки ТСН.
Що сказала Лазарева про Росію
За словами комічної акторки, світ змінюється, натомість РФ поки відстає. Деякі люди в Росії тягнуть країну у минуле.
"Світ змінився. При владі зараз люди старшого віку, які не дуже розуміють, що світ змінився, і не хочуть цього розуміти. Вони тягнуть ось цей старий свій світ і намагаються його насадити всюди і всім. Але це приречено на крах. Нове життя, яке вже проросло, воно не дасть всьому цьому існувати", - висловилася акторка.
Тетяна Лазарєва припустила, що в країні почне щось змінюватися після того, як в країні зміниться президент.
"Мені здається, що з фізичним відходом путіна з його місця, це буде великий крок до того, що посипиться все. Можливо, він скоро і не піде, але сипатися може почати з будь-якого кутка", - зазначила акторка.
Яка позиція акторки, щодо війни в Україні
Нагадаємо, Тетяна Лазарєва від перших днів повномасштабної війни засуджує дії Росії. За антивоєнну позицію акторку в РФ визнали "іногеанткою".
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