"Світ змінився". Російська акторка спрогнозувала, коли політичний режим в РФ піде на дно

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки ТСН.

Що сказала Лазарева про Росію

За словами комічної акторки, світ змінюється, натомість РФ поки відстає. Деякі люди в Росії тягнуть країну у минуле.

"Світ змінився. При владі зараз люди старшого віку, які не дуже розуміють, що світ змінився, і не хочуть цього розуміти. Вони тягнуть ось цей старий свій світ і намагаються його насадити всюди і всім. Але це приречено на крах. Нове життя, яке вже проросло, воно не дасть всьому цьому існувати", - висловилася акторка.

Тетяна Лазарєва припустила, що в країні почне щось змінюватися після того, як в країні зміниться президент.

"Мені здається, що з фізичним відходом путіна з його місця, це буде великий крок до того, що посипиться все. Можливо, він скоро і не піде, але сипатися може почати з будь-якого кутка", - зазначила акторка.

Яка позиція акторки, щодо війни в Україні

Нагадаємо, Тетяна Лазарєва від перших днів повномасштабної війни засуджує дії Росії. За антивоєнну позицію акторку в РФ визнали "іногеанткою".