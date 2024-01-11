"Мир изменился". Российская актриса спрогнозировала, когда политический режим в РФ пойдет ко дну

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки ТСН.

Что сказала Лазарева о России

По словам комической актрисы, мир меняется, а РФ пока отстает. Некоторые люди в России тянут страну в прошлое.

"Мир изменился. У власти сейчас люди постарше, которые не очень понимают, что мир изменился, и не хотят этого понимать. Они тянут вот этот старый свой мир и пытаются его насадить повсюду и всем. Но это обречено на крах. Новая жизнь, которое уже проросло, оно не даст всему этому существовать", - высказалась актриса.

Татьяна Лазарева предположила, что в стране начнет что-либо меняться после того, как в стране сменится президент.

"Мне кажется, что с физическим уходом путина с его места это будет большой шаг к тому, что посыпается все. Возможно, он скоро и не уйдет, но сыпаться может начать с любого угла", - отметила актриса.

Какая позиция актрисы относительно войны в Украине

Напомним, Татьяна Лазарева с первых дней полномасштабной войны осуждает действия России. За антивоенную позицию актрису в РФ признали "иногеанткой".