Ірина Гатун відреагувала на хейт невдалого номеру "Вечірнього квартала" про Скадовськ

Акторка "Квартала 95" Ірина Гатун вирішила порушити мовчання і таки вибачитись перед українцями за невдалу пародію на російськомовну дівчину зі Сходу України, яка переїхала до Закарпаття і намагається говорити українською.

Ірина Гатун відреагувала на хейт навколо пародії "Вечірнього квартала"

Іра зіграла головну роль у сцені з дівчиною, яка переїхала зі Сходу України та намагається висловлювати свої думки українською. Проте їй це не так гарно вдається, як хотілося б.

Цей новорічний номер зачепив не лише жителів Скадовська і його мера Олександра Яковлева, а ще й більшість українського народу з різних куточків. Хейт з приводу цього виступу не стихає вже кілька днів і акторам та авторам доводиться реагувати на це.

Своїх вибачень перед широкою аудиторією не втримала й Гатун, яка записала відео для українців та ботів, які, на її думку, проплачені росіянами й найняті для того, щоб зробити скандал більш масштабним.

"Перед тими, кого це справді образило, я приношу свої вибачення. Щирі. Суть була в тому, що ми маємо зобов'язання у своїй країні говорити українською мовою, навіть якщо це спочатку не ідеально виходить. І перед тими, кого це зачепило, я ще раз щиро вибачаюся. А тим проплаченим тварюкам, які спеціально піднімають цей хейт, ви та ваш Путін - х***о", - висловилась Ірина.

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Варто нагадати, що саме з вуст Ірини пролунала фраза "Сіськадовська", яка найбільше за все обурила мера міста та українців. Тож, Гатун не могла не принести своїх вибачень, тим паче, що її колега Юрій Великий вже зробив це.

Але на тлі "кварталівського" скандалу, Ірину почали звинувачувати у тому, що вона у 2019 році відпочивала у Криму, а це вже після того, як Росія окупувала нашу територію. Це можуть підтвердити скриншоти у мережі Facebook.

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Проте на сторінці самої акторки ці фотографії відсутні, але фото з морського відпочинку саме у 2019 році присутні, а ось місцеположення та чітких краєвидів немає. Вчасно видалила вона їх чи це давній архів, який, можливо роками гуляє інтернетом, залишається лише здогадуватися.

Наслідки невдалої пародії для Ірини Гатун

Але заяви про Крим, це не єдине, від чого зараз потерпає акторка. У Кракові виставу татру "Чорний квадрат" під назвою "Гатун...про себе...про вас...і про час!" скасовано, а з театром розірвано угоду.

Така новина з'явилась на офіційній сторінці Культурного кластеру Кракова у Facebook.

"Шановні глядачі! У зв’язку з останніми подіями хочемо повідомити, що вистава 12 січня "ГАТУН...ПРО СЕБЕ...ПРО ВАС... І ПРО ЧАС!" за участі актриси Ірини Гатун СКАСОВАНА! Культурний кластер Краків вимушений розірвати угоду з театральною студією імпровізації "Чорний квадрат" на проведення театрального заходу через моральні аспекти", - написано у дописі.

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