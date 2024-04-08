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Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

Яким було повне затемнення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

8 квітня увесь світ міг побачити повне сонячне затемнення. І якщо мешканцям деяких країн пощастило, адже вони могли спостерігати за рідкісним явищем "наживо", то інші мали шанс дивитися на нього онлайн.

Яким було сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела, прямі трансляції затемнення від NASA та Time, дописи користувачів в X (Twitter).

Сонячне затемнення - як це було

Так, трансляцію затемнення почали о 20:00. А пік неймовірної події випав приблизно на 20.18 за київським часом.

Спостерігати за затемненням "наживо" могли мешканці США, Канади та Мексики. А частково побачити таке явище могли навіть у Західній Європі.

Сонячне затемнення (скріншоти)

Користувачі мережі вже почали ділитися неймовірними кадрами, які їм вдалося зробити самостійно. Дійсно, як і попереджали науковці, під час затемнення можна було побачити так звану "корону" - світло навколо темних Місяця та Сонця.

 

 

Трансляції сонячного затемнення - це варто побачити

 

 

До слова, нещодавно ми вже розповідали, наскільки повне сонячне затемнення небезпечне для людей.

Окрім цього, раніше стало відомо, що астрономи планують створити штучне сонячне затемнення.

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