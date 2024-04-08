Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

Сонячне затемнення - як це було

Так, трансляцію затемнення почали о 20:00. А пік неймовірної події випав приблизно на 20.18 за київським часом.

Спостерігати за затемненням "наживо" могли мешканці США, Канади та Мексики. А частково побачити таке явище могли навіть у Західній Європі.

Сонячне затемнення (скріншоти)

Користувачі мережі вже почали ділитися неймовірними кадрами, які їм вдалося зробити самостійно. Дійсно, як і попереджали науковці, під час затемнення можна було побачити так звану "корону" - світло навколо темних Місяця та Сонця.

Трансляції сонячного затемнення - це варто побачити