Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

Солнечное затмение - как это было

Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.

Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.

Солнечное затмение (скриншоты)

Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.

Трансляции солнечного затмения - это стоит увидеть