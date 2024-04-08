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Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

Каким было полное затмение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

8 апреля весь мир мог увидеть полное солнечное затмение. И если жителям некоторых стран повезло, ведь они могли наблюдать за редким явлением "вживую", то другие имели шанс смотреть на него онлайн.

Каково было солнечное затмение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники, прямые трансляции затемнения от NASA и Time, сообщения пользователей в X (Twitter).

Солнечное затмение - как это было

Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.

Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.

Солнечное затмение (скриншоты)

Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.

 

 

Трансляции солнечного затмения - это стоит увидеть

 

 

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