Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

8 апреля весь мир мог увидеть полное солнечное затмение. И если жителям некоторых стран повезло, ведь они могли наблюдать за редким явлением "вживую", то другие имели шанс смотреть на него онлайн.
Каково было солнечное затмение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники, прямые трансляции затемнения от NASA и Time, сообщения пользователей в X (Twitter).
Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.
Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.
Солнечное затмение (скриншоты)
Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.
Кстати, недавно мы уже рассказывали, насколько полное солнечное затмение опасно для людей.
Кроме того, ранее стало известно, что астрономы планируют создать искусственное солнечное затмение.