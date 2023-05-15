Світ досі обговорює вражаючі костюми Kalush Orchestra, у яких українці "порвали" сцену Євробачення 2023 (фото)

Виступ українського гурту Kalush Orchestra під час гранд-фіналу Євробачення 2023 багато хто називає одним з найкращих шоу пісенного конкурсу і шкодує, що колектив знову не брав участі у дійстві в якості конкурсантів.
Але не тільки музична складова захопила фанатів Євробачення з усього світу, а ще й вражаючі образи музикантів і їх балету.
Kalush Orchestra в опенінг-акті виконали мешап із своїх пісень "Стефанія" та "Changes".
Як розповів Styler креативний директор конкурсу від України Герман Нєнов, балет Kalush Orchestra був одягнути в елементи одягу молодих українських брендів із різних куточків країни.
І це рішення було не випадковим.
"Наша головна мета - у всіх трьох шоу Євробачення показати глядачам багатогранний, дуже чесний і справжній портрет сьогоднішньої України. Світ має бачити і знати, що українці - це дуже творча нація. Що саме українські митці мають глибокий смак і створюють неймовірний продукт. Тому для мене було принциповим моментом, щоб балет Kalush Orchestra одягали молоді українські дизайнери. Щоб саме їх колекції побачив увесь світ і 160 мільйонів глядачів Євробачення!" - говорить Герман.
Також Нєнов подякував молодим українським брендам за те, що "відгукнулись на пропозицію і підтримали таку ідею". Серед них deep, PUPU, Dream Team Wear, SHYPELUK, RCR KHOMENKO, MALVA, NESKORENA, MARUNA BY MARIA, DO YOU PLAY та "Народний дім Україна".
Тим часом у мережі люди з різних куточків планети захоплюються шоу українців. Деякі коментарі ми вирішили перекласти:
Нагадаємо, що переможцем Євробачення 2023 стала представниця Швеції Loreen. Хоча глядачі віддали перше місце виконавцю Kaarija з Фінляндії.
Раніше ми розповідали про те, що навколо переможниці Євробачення Loreen спалахнув скандал.
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