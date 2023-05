Світ досі обговорює вражаючі костюми Kalush Orchestra, у яких українці "порвали" сцену Євробачення 2023 (фото)

Що відомо про костюми Kalush Orchestra на Євробаченні 2023

Kalush Orchestra в опенінг-акті виконали мешап із своїх пісень "Стефанія" та "Changes".

Як розповів Styler креативний директор конкурсу від України Герман Нєнов, балет Kalush Orchestra був одягнути в елементи одягу молодих українських брендів із різних куточків країни.

І це рішення було не випадковим.

"Наша головна мета - у всіх трьох шоу Євробачення показати глядачам багатогранний, дуже чесний і справжній портрет сьогоднішньої України. Світ має бачити і знати, що українці - це дуже творча нація. Що саме українські митці мають глибокий смак і створюють неймовірний продукт. Тому для мене було принциповим моментом, щоб балет Kalush Orchestra одягали молоді українські дизайнери. Щоб саме їх колекції побачив увесь світ і 160 мільйонів глядачів Євробачення!" - говорить Герман.

Kalush Orchestra на Євробаченні 2023 (фото: Sarah Louise Bennett / EBU)

Також Нєнов подякував молодим українським брендам за те, що "відгукнулись на пропозицію і підтримали таку ідею". Серед них deep, PUPU, Dream Team Wear, SHYPELUK, RCR KHOMENKO, MALVA, NESKORENA, MARUNA BY MARIA, DO YOU PLAY та "Народний дім Україна".

Kalush Orchestra на Євробаченні 2023 (фото: Corinne Cumming / EBU)

Тим часом у мережі люди з різних куточків планети захоплюються шоу українців. Деякі коментарі ми вирішили перекласти:

Від цього виступу мурашки по шкірі! А які костюми! Просто супер! Дякуємо, Україна!

Ваше шоу було ще більш епічнішим, ніж минулого року!

Дякуємо Україні за цих хлопців! Це було вражаюче: вступне відео, чудова пісня, неповторний сценічний образ і шоу із великою кількістю важливих візуальних повідомлень...

Це просто неперевершено! Я в захваті! Дуже заворожуючий перформанс! Просто до сліз...

Дивлюся на виступ Kalush Orchestra - ніби в казку потрапив.

На сцені - справжня Україна: стильно, красиво, яскраво і навіть міфічно, а головне - ніякої шароварщини!

Побачила наряди Kalush Orchestra і закохалася у них ще більше!

Ніде у світі не бачив ще яскравіших артистів! Шоу українців і їхні вишиванки - окраса Євробачення!

Нагадаємо, що переможцем Євробачення 2023 стала представниця Швеції Loreen. Хоча глядачі віддали перше місце виконавцю Kaarija з Фінляндії.