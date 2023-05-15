Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы "порвали" сцену Евровидения 2023 (фото)

Выступление украинской группы Kalush Orchestra во время гранд-финала Евровидения 2023 многие называют одним из лучших шоу песенного конкурса и сожалеет, что коллектив снова не участвовал в действе в качестве конкурсантов.
Но не только музыкальная составляющая захватила фанатов Евровидения со всего мира, но и впечатляющие образы музыкантов и их балета.
Kalush Orchestra в опеннинг-акте исполнили мешап из своих песен "Стефания" и "Changes".
Как рассказал Styler креативный директор конкурса Украины Герман Ненов, балет Kalush Orchestra был одеть в элементы одежды молодых украинских брендов из разных уголков страны.
И это решение было не случайным.
"Наша главная цель - во всех трех шоу Евровидения показать зрителям многогранный, очень честный и настоящий портрет сегодняшней Украины. Мир должен видеть и знать, что украинцы - это очень творческая нация. Что именно украинские художники обладают глубоким вкусом и создают невероятный продукт. Поэтому для меня было принципиальным моментом, чтобы балет Kalush Orchestra одевали молодые украинские дизайнеры. Чтобы именно их коллекции увидел весь мир и 160 миллионов зрителей Евровидения!" - говорит Герман.
Также Ненов поблагодарил молодые украинские бренды за то, что "откликнулись на предложение и поддержали такую идею эту идею. Среди них deep, PUPU, Dream Team Wear, SHYPELUK, RCR KHOMENKO, MALVA, NESKORENA, MARUNA BY MARIA, DO YOU PLAY та "Народний дім Україна".
Тем временем в сети люди из разных уголков планеты восхищаются шоу украинцев. Некоторые комментарии мы решили перевести:
Напомним, что победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции Loreen. Хотя зрители отдали первое место исполнителю Kaarija из Финляндии.
Ранее мы рассказывали о том, что вокруг победительницы Евровидения Loreen разразился скандал.
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