Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы "порвали" сцену Евровидения 2023 (фото)

Что известно о костюмах Kalush Orchestra на Евровидении 2023

Kalush Orchestra в опеннинг-акте исполнили мешап из своих песен "Стефания" и "Changes".

Как рассказал Styler креативный директор конкурса Украины Герман Ненов, балет Kalush Orchestra был одеть в элементы одежды молодых украинских брендов из разных уголков страны.

И это решение было не случайным.

"Наша главная цель - во всех трех шоу Евровидения показать зрителям многогранный, очень честный и настоящий портрет сегодняшней Украины. Мир должен видеть и знать, что украинцы - это очень творческая нация. Что именно украинские художники обладают глубоким вкусом и создают невероятный продукт. Поэтому для меня было принципиальным моментом, чтобы балет Kalush Orchestra одевали молодые украинские дизайнеры. Чтобы именно их коллекции увидел весь мир и 160 миллионов зрителей Евровидения!" - говорит Герман.

Kalush Orchestra на Евровидении 2023 (фото: Sarah Louise Bennett/EBU)

Также Ненов поблагодарил молодые украинские бренды за то, что "откликнулись на предложение и поддержали такую идею эту идею. Среди них deep, PUPU, Dream Team Wear, SHYPELUK, RCR KHOMENKO, MALVA, NESKORENA, MARUNA BY MARIA, DO YOU PLAY та "Народний дім Україна".

Kalush Orchestra на Евровидении 2023 (фото: Corinne Cumming/EBU)

Тем временем в сети люди из разных уголков планеты восхищаются шоу украинцев. Некоторые комментарии мы решили перевести:

От этого выступа мурашки по коже! А какие костюмы! Просто супер! Спасибо, Украина!

Ваше шоу было еще более эпическим, чем в прошлом году!

Спасибо Украине за этих ребят! Это было поразительно: вводное видео, замечательная песня, неповторимый сценический образ и шоу с большим количеством важных визуальных сообщений.

Это просто неотразимо! Я в восторге! Очень завораживающий перформанс! Просто до слез...

Смотрю на выступление Kalush Orchestra - будто в сказку попал.

На сцене - настоящая Украина: стильно, красиво, ярко и даже мифически, а главное - никакой шароварщины!

Увидела наряды Kalush Orchestra и влюбилась в них еще больше!

Нигде в мире не видел еще более ярких артистов! Шоу украинцев и их вышиванки - украшение Евровидения!

Напомним, что победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции Loreen. Хотя зрители отдали первое место исполнителю Kaarija из Финляндии.