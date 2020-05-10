Свежие и замороженные овощи и фрукты: медики развенчали популярные мифы

Медики развенчали миф об обработке овощей и фруктов (Фото: pixabay)

Ученые рассказали, стоит ли употреблять в пищу замороженные фрукты и овощи

Качество продуктов питания остается постоянным открытым вопросом для многих людей. Ученые, медики и диетологи регулярно рассказывают, какие именно овощи и фрукты являются самыми полезными и как их нужно правильно хранить и готовить.

Считается, что консервированные и замороженные фрукты и овощи менее полезны, чем свежие, но оказалось, что это утверждение не совсем верное.

Как рассказала старший сотрудник по вопросам питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Фатима Хачем, любое яблоко или морковь начинает терять свои питательные и энергетические свойства, как только было сорвано или выдернуто из земли, пишет BBC.

"Те овощи, которые мы покупаем для того, чтобы приготовить, к тому времени, когда они оказываются на полках магазинов, уже теряют часть своей питательной ценности", - рассказала ученая.

Она добавила, что плод продолжает использовать собственные питательные вещества и расщепляет их для поддержания жизни клеток. Некоторые вещества, к примеру, витамин С, особенно уязвимы.

А вот заморозка существенно снижает процесс потери питательности продукта. Все зависит от скорости, с которой питательность теряется у разных овощей и фруктов.

В 2007 году исследователь из Калифорнии Диана Барретт сделала подробный анализ о свойстве свежих, замороженных и консервированных овощей и фруктов.

Шпинат теряет 100% витамина С через 7 дней при условии хранения в комнатной температуре и 75% при хранении в холодильнике. При заморозке всего 30%.

Морковь в комнатной температуре за неделю теряет 27% витамина С.

Как объяснила Барретт, большинство овощей значительно меньше теряли питательных свойств благодаря заморозке, так как она тормозит процесс окисления. В данном случае имеет значение период времени, который проходит после сбора фруктов и овощей до заморозки. Однако в последние годы этот процесс значительно ускорился благодаря современным инновациям.

Намного больше фрукты и овощи теряют при термической обработке перед консервированием. К тому же в консервации есть другой минус – туда добавляют соль или сахар.

Однако у консервов есть и плюс – все продукты стерилизуют и обнаружить там патогенные микроорганизмы крайне малы, что дает возможность сохранять консервы годами.

"Если нам удается съедать свежий салат хотя бы раз в день, сочетая это с блюдами, приготовленными из замороженных и консервированных продуктов, то мы ничем не рискуем", - добавила Фатима Хачем.

Специалисты напоминают, что в условиях пандемии и карантина очень важно употреблять свежие овощи и фрукты ежедневно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали запахи продуктов, которые вызывают сильное чувство голода.