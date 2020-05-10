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Свіжі та заморожені овочі і фрукти: медики розвінчали популярні міфи

STYLERЖиття    10.05.2020 - 19:11
Свіжі та заморожені овочі і фрукти: медики розвінчали популярні міфи
Медики розвінчали міф про обробку овочів та фруктів (Фото: pixabay)

Вчені розповіли, чи варто вживати в їжу заморожені фрукти і овочі

Якість продуктів харчування залишається постійним відкритим питанням для багатьох людей. Науковці, медики та дієтологи регулярно розповідають, які саме овочі і фрукти є найбільш корисними і як їх потрібно правильно зберігати і готувати.

Вважається, що консервовані та заморожені фрукти та овочі менш корисні, ніж свіжі, але виявилося, що це твердження не зовсім вірне.

Як розповіла старший співробітник з питань харчування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Фатіма Хачем, будь-яке яблуко чи морква починає втрачати свої поживні та енергетичні властивості, як тільки було зірвано або висмикнуте з землі, пише BBC.

"Ті овочі, які ми купуємо для того, щоб приготувати, до того часу, коли вони опиняються на полицях магазинів, вже втрачають частину своєї живильної цінності", - розповіла вчений.

Вона додала, що плід продовжує використовувати власні поживні речовини та розщеплює їх для підтримки життя клітин. Деякі речовини, наприклад, вітамін С, особливо уразливі.

А ось заморожування істотно знижує процес втрати поживності продукту. Все залежить від швидкості, з якою поживність втрачається у різних овочів і фруктів.

У 2007 році дослідник з Каліфорнії Діана Барретт зробила детальний аналіз про властивість свіжих, заморожених і консервованих овочів і фруктів.

  • Шпинат втрачає 100% вітаміну С через 7 днів за умови зберігання в кімнатній температурі та 75% при зберіганні в холодильнику. При заморожуванні всього 30%.
  • Морква при кімнатній температурі за тиждень втрачає 27% вітаміну С.

Як пояснила Барретт, більшість овочів значно менше втрачали поживних властивостей завдяки заморожуванню, оскільки воно гальмує процес окиснення. В цьому випадку має значення період часу, який проходить після збору фруктів і овочів до заморожування. Однак в останні роки цей процес значно прискорився завдяки сучасним інноваціям.

Набагато більше фрукти та овочі втрачають при термічній обробці перед консервуванням. До того ж у консервації є інший мінус – туди додають сіль або цукор.

Однак у консервів є і плюс – всі продукти стерилізують і виявити там патогенні мікроорганізми вкрай малі, що дає можливість зберігати консерви роками.

"Якщо нам вдається з'їдати свіжий салат хоча б раз в день, поєднуючи це зі стравами, приготованими з заморожених і консервованих продуктів, то ми нічим не ризикуємо", - додала Фатіма Хачем.

Фахівці нагадують, що в умовах пандемії та карантину дуже важливо вживати свіжі овочі та фрукти щодня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали запахи продуктів, які викликають сильне почуття голоду.

Теги Новини України продуктыфрукты
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