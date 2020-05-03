Будьте осторожны: эти запахи вызывают мощный аппетит по вечерам

Карантин и диета на самоизоляции (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали ароматы, которые вызывают сильное ощущение голода

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса привел к тому, что большинство украинцев вынуждены оставаться дома. Многие жалуются в социальных сетях на то, что постоянное пребывание дома всех членов семьи вызывает желание больше готовить и поглощать пищи.

Специалисты назвали запахи, которые вызывают чрезмерный аппетит по вечерам и могут привести к перееданию. Эти ароматы не оставляют никакого шанса сохранить стройность фигуры.

Запах шоколада. Как утверждают диетологи, этот запах напоминает человеку о детстве, о праздниках и погружает в беззаботность. Этот запах провоцирует аппетит и принуждает отведать что-то сладкое. Выход есть только один – заменить любые виды шоколада черным и горьким, так как в нем меньше калорий и он намного быстрее утоляет голод.

Запах сдобы. Теплое тесто, корица, ваниль и запах других пряностей манит и вызывает желание немедленно что-нибудь съесть. Такая пища полна углеводами и отлично снимает напряжение, но увы, при этом, она добавляет лишних килограмм. Постарайтесь не делать запасы таких продуктов дома в большом количестве. Побаловаться можно, но изредка. И не пеките на ночь – есть риск съесть все до утра.

Запах копченого бекона. А также запах барбекю, соусов к мясу и специй – все это пробуждает в человеке ощущение свободы, особенно во время вынужденной изоляции. Такие запахи возбуждают сильный аппетит. В домашнем приготовлении выбирайте менее калорийное мясо, готовые продукты – покупайте на один прием пищи. Избегайте большого количества специй, сахара и кислоты. И не забывайте посыпать мясо большим количеством зелени. Свиной бекон можно заменить печеной индейкой, в ней намного меньше калорий.

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