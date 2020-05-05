ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы определились со значением Дня победы над нацизмом

Новости » Общество     05.05.2020 - 12:59
Украинцы определились со значением Дня победы над нацизмом
Фото: монумент Родина-Мать в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значительная часть украинцев придерживаются советской интерпретации Дня победы

Празднование в Украине двух дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая поддерживают 39% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День победы 9 мая, 14% считают, что стоит отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

Украинцы определились со значением Дня победы над нацизмом

Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, что День победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой отечественной войне. Еще 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительный выходной.

Украинцы определились со значением Дня победы над нацизмом

В то же время, 61% украинцев против участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились.

Украинцы определились со значением Дня победы над нацизмом

Большинство украинцев (51%) не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним негативно. Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%.

Около трети украинцев (30,7%) поддерживают решение о запрете "георгиевской" ленты, но еще около трети (33,2%) не поддерживают. Для 25% это безразлично.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая в Украине - праздничный день. В 2020 году он приходится на субботу, следовательно дополнительным выходным будет понедельник, 11 мая.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны, согласны 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились.

Относительное большинство украинцев поддерживают признание воинов УПА Украинцы обвиняют в развязывании Второй мировой войны Германию и СССР
Новости Украины опрос9 МаяПраздники
News
On Top