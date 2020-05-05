Украинцы определились со значением Дня победы над нацизмом

Фото: монумент Родина-Мать в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значительная часть украинцев придерживаются советской интерпретации Дня победы

Празднование в Украине двух дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая поддерживают 39% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День победы 9 мая, 14% считают, что стоит отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, что День победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой отечественной войне. Еще 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительный выходной.

В то же время, 61% украинцев против участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились.

Большинство украинцев (51%) не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним негативно. Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%.

Около трети украинцев (30,7%) поддерживают решение о запрете "георгиевской" ленты, но еще около трети (33,2%) не поддерживают. Для 25% это безразлично.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая в Украине - праздничный день. В 2020 году он приходится на субботу, следовательно дополнительным выходным будет понедельник, 11 мая.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны, согласны 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились.