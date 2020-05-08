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Украинцев ждут еще одни длинные выходные

Новости » Общество     08.05.2020 - 16:34
Украинцев ждут еще одни длинные выходные
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В связи с празднованием Дня победы над нацизмом выходными будут три дня подряд

Официальный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая - в этом году приходится на субботу. Согласно Кодексу законов о труде, выходной день переносится на понедельник.

Таким образом, для работников с пятидневной рабочей неделей будет три выходных дня подряд - с 9 по 11 мая.

Украинцев ждут еще одни длинные выходные

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны, согласны 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, Празднование в Украине двух дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая поддерживают 39% украинцев. Большинство украинцев (51%) не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним негативно. Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках смягчения карантина в Украине с 11 мая заработают парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты.

Теги Новости Украины 9 МаяПраздникивыходные
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