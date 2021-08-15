Лобода собрала аншлаг в Одессе и заявила про "сольник" в Киев: фото и видео

Так, во время выступления звезда много общалась со сцены с публикой, благодарила за теплый прием и радовалась, что наконец-то добралась до Южной Пальмиры.

Одним из тезисов выступления Светы стало заявление, что она "наша", хотя украинской артисткой Лобода себя так и не назвала.

Согласно информации канала "Культурная прачечная", на сцену Лобода вышла в 1:30 ночи. Никаких протестов из-за выступления звезды ни под клубом ни в нем, не было.

На концерте были замечены такие селебретис, как Полина Нени, Алина Харечко, Алексей Дивеев-Церковный, Михаил Лабковский, Бичолла Тетрадзе.

На своей странице в Instagram Светлана также анонсировала киевский концерт.

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"Сегодня я стою на этой сцене и сегодня такое количество людей находится здесь в прекрасном городе, который я обожаю, в котором я провела свою юность. Я очень рада, я очень счастлива", - заявила со сцены певица.

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