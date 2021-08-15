Лобода зібрала аншлаг в Одесі і заявила про "сольник" в Києві: фото і відео

Світлана Лобода в ніч на неділю, 15 серпня, виступила з концертом в Одесі в нічному клубі "Ібіца", що на Аркадії. Опальна зірка зібрала аншлаг і анонсувала концерт у Києві, а перед закладом стояла черга з бажаючих потрапити на концерт.
Фото і відео з шоу стали з'являтися в мережі - дивіться нижче, як це було.
Так, під час виступу зірка багато спілкувалася зі сцени з публікою, дякувала за теплий прийом і раділа, що нарешті дісталася до Південної Пальміри.
Однією з тез виступу Свєти стала заява, що вона "наша", хоча українською артисткою Лобода себе так і не назвала.
Згідно інформації каналу "Культурная прачечная", на сцену Лобода вийшла о 1:30 ночі. Ніяких протестів через виступ зірки ні під клубом ні в ньому, не було.
На концерті були помічені такі селебретіс, як Поліна нені, Аліна Харечко, Олексій Дівєєв-Церковний, Михайло Лабковський, Бічолла Тетрадзе.
На своїй сторінці в Instagram Світлана також анонсувала київський концерт.
Скрін: Світлана Лобода збирається до Києва
"Сьогодні я стою на цій сцені і сьогодні така кількість людей знаходиться тут в прекрасному місті, яке я обожнюю, в якому я провела свою юність. Я дуже рада, я дуже щаслива", - заявила зі сцени співачка.
Відео: Світлана Лобода зірвала аншлаг в Одесі
Нагадаємо, що буквально тиждень тому у цьому ж клубі виступив репер Баста. Незважаючи на погрози зірвати концерт, в нічному клубі був аншлаг, ніяких протестів і заварушек не було.
Крім того в одеському клубі "Ітака" 16 і 17 серпня анонсовано виступ Ані Лорак. Вона вперше їде в Україну в с концертами після скандалу і переїзду в Москву.