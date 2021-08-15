Лобода зібрала аншлаг в Одесі і заявила про "сольник" в Києві: фото і відео

Так, під час виступу зірка багато спілкувалася зі сцени з публікою, дякувала за теплий прийом і раділа, що нарешті дісталася до Південної Пальміри.

Однією з тез виступу Свєти стала заява, що вона "наша", хоча українською артисткою Лобода себе так і не назвала.

Згідно інформації каналу "Культурная прачечная", на сцену Лобода вийшла о 1:30 ночі. Ніяких протестів через виступ зірки ні під клубом ні в ньому, не було.

На концерті були помічені такі селебретіс, як Поліна нені, Аліна Харечко, Олексій Дівєєв-Церковний, Михайло Лабковський, Бічолла Тетрадзе.

На своїй сторінці в Instagram Світлана також анонсувала київський концерт.

Скрін: Світлана Лобода збирається до Києва

"Сьогодні я стою на цій сцені і сьогодні така кількість людей знаходиться тут в прекрасному місті, яке я обожнюю, в якому я провела свою юність. Я дуже рада, я дуже щаслива", - заявила зі сцени співачка.

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