Ани Лорак собралась в Украину с сольными концертами: билеты разлетелись мгновенно

Ани Лорак, чей концерт в Москве сорвали недавно митингующие, собралась выступить в Украине. Скандальная певица, которая давно и активно строит свою карьеру в России, намерена отыграть в Одессе два сольника подряд.

У 42-летней исполнительницы запланированы выступления на 16 и 17 августа.

Стоит отметить, что эти большие концерты в Украине для Лорак станут первыми за 7 лет.

Шоу состоится в элитном ночном клубе Одессы, а стоимость билетов варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривен.

В объявлении посетителей завлекают на концерт сообщениями о том, что народная артистка Украины готовит для зрителей эксклюзивную программу "Лучшие хиты" с ярким шоу.

Оба сольника состоятся в клубе "Itaka Beach Resort & Night Club".

Ани Лорак даст сольные концерты в Одессе (фото: скрин concert.ua)

Как видно на сайте, на мероприятия 16 и 17 августа уже раскупили почти все билеты - к моменту выхода публикации на оба выступления в Одессе остались только по 15-20 доступных мест в клубе.

Кстати, несколько дней назад Лорак давала концерт в российском Санкт-Петербурге на фестивале "Белые ночи". Тогда певица в своем Instagram также анонсировала новый альбом, который намерена презентовать уже осенью.

Добавим также, что около недели назад Каролина Куек (настоящее имя Лорак) внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.