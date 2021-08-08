ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Скандальный Баста снова приехал в Одессу: огромная очередь из фанов попала на видео

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 08 августа 2021 22:08
Скандальный Баста снова приехал в Одессу: огромная очередь из фанов попала на видео Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Styler

Баста, сегодня, 8 августа, дает свой концерт в одесском клубе "Ибица". Возле входа в клуб образовалась огромная очередь, в которой люди не придерживаются социальной дистанции и стоят без масок.

Смотрите на видео ниже, что происходит в Аркадии в день выступления рэпера.

Очередь на концерт Басты в Одессе (видео: YouTube)

Чем успел оскандалиться Баста

В 2017 году артист попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма.

Данный запрет действовал до 16 сентября 2020 года, после чего ограничение сняли.

По словам активиста Сергея Стерненко, Баста выбирал лучшую песню о крымском мосте, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России".

Также артист снимался в Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит в Крыму.

В мае этого года Баста был в Киеве, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на мужчину, задавшего вопрос.

Напомним, Баста успешно выступил в Одессе 27 июня, несмотря на угрозы сорвать концерт.

Мы также писали о том, что в день концерта Басты в Киеве 25 июня возле клуба был пикет против выступления артиста. Несмотря на это, 26 июня он снова дал концерт в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Баста
LITE
Никому не рассказывайте о своих планах: гороскоп для женщин с 9 по 15 августа
Никому не рассказывайте о своих планах: гороскоп для женщин с 9 по 15 августа