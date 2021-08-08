Скандальный Баста снова приехал в Одессу: огромная очередь из фанов попала на видео
Баста, сегодня, 8 августа, дает свой концерт в одесском клубе "Ибица". Возле входа в клуб образовалась огромная очередь, в которой люди не придерживаются социальной дистанции и стоят без масок.
Смотрите на видео ниже, что происходит в Аркадии в день выступления рэпера.
Очередь на концерт Басты в Одессе (видео: YouTube)
Чем успел оскандалиться Баста
В 2017 году артист попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма.
Данный запрет действовал до 16 сентября 2020 года, после чего ограничение сняли.
По словам активиста Сергея Стерненко, Баста выбирал лучшую песню о крымском мосте, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России".
Также артист снимался в Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит в Крыму.
В мае этого года Баста был в Киеве, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на мужчину, задавшего вопрос.
Напомним, Баста успешно выступил в Одессе 27 июня, несмотря на угрозы сорвать концерт.
Мы также писали о том, что в день концерта Басты в Киеве 25 июня возле клуба был пикет против выступления артиста. Несмотря на это, 26 июня он снова дал концерт в столице.