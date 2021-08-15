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Лобода собрала аншлаг в Одессе и заявила про "сольник" в Киев: фото и видео

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Одесса, Воскресенье 15 августа 2021 09:28
Лобода собрала аншлаг в Одессе и заявила про "сольник" в Киев: фото и видео Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Светлана Мащенко

Светлана Лобода в ночь на воскресенье, 15 августа, выступила с концертом в Одессе в ночном клубе "Ибица", что на Аркадии. Опальная звезда собрала аншлаг и анонсировала концерт в Киеве, а перед заведением стояла очередь из желающих попасть на концерт.

Фото и видео с шоу стали появляться в сети - смотрите ниже, как это было.

Так, во время выступления звезда много общалась со сцены с публикой, благодарила за теплый прием и радовалась, что наконец-то добралась до Южной Пальмиры.

Одним из тезисов выступления Светы стало заявление, что она "наша", хотя украинской артисткой Лобода себя так и не назвала.

Согласно информации канала "Культурная прачечная", на сцену Лобода вышла в 1:30 ночи. Никаких протестов из-за выступления звезды ни под клубом ни в нем, не было.

На концерте были замечены такие селебретис, как Полина Нени, Алина Харечко, Алексей Дивеев-Церковный, Михаил Лабковский, Бичолла Тетрадзе.

На своей странице в Instagram Светлана также анонсировала киевский концерт.

Лобода собрала аншлаг в Одессе и заявила про &quot;сольник&quot; в Киев: фото и видео

Скрин: Светлана Лобода собирается в Киев

"Сегодня я стою на этой сцене и сегодня такое количество людей находится здесь в прекрасном городе, который я обожаю, в котором я провела свою юность. Я очень рада, я очень счастлива", - заявила со сцены певица.

Видео: Светлана Лобода сорвала аншлаг в Одессе

Напомним, что буквально неделю назад в этом же клубе выступил рэпер Баста. Несмотря на угрозы сорвать концерт, в ночном клубе был аншлаг, никаких протестов и заварушек не было.

Кроме того в одесском клубе "Итака" 16 и 17 августа анонсировано выступление Ани Лорак. Она впервые едет в Украину в с концертами после скандала и переезда в Москву.

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