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Лобода зібрала аншлаг в Одесі і заявила про "сольник" в Києві: фото і відео

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Одеса, Неділя 15 серпня 2021 09:28
Лобода зібрала аншлаг в Одесі і заявила про "сольник" в Києві: фото і відео Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода в ніч на неділю, 15 серпня, виступила з концертом в Одесі в нічному клубі "Ібіца", що на Аркадії. Опальна зірка зібрала аншлаг і анонсувала концерт у Києві, а перед закладом стояла черга з бажаючих потрапити на концерт.

Фото і відео з шоу стали з'являтися в мережі - дивіться нижче, як це було.

Так, під час виступу зірка багато спілкувалася зі сцени з публікою, дякувала за теплий прийом і раділа, що нарешті дісталася до Південної Пальміри.

Однією з тез виступу Свєти стала заява, що вона "наша", хоча українською артисткою Лобода себе так і не назвала.

Згідно інформації каналу "Культурная прачечная", на сцену Лобода вийшла о 1:30 ночі. Ніяких протестів через виступ зірки ні під клубом ні в ньому, не було.

На концерті були помічені такі селебретіс, як Поліна нені, Аліна Харечко, Олексій Дівєєв-Церковний, Михайло Лабковський, Бічолла Тетрадзе.

На своїй сторінці в Instagram Світлана також анонсувала київський концерт.

Лобода зібрала аншлаг в Одесі і заявила про &quot;сольник&quot; в Києві: фото і відео

Скрін: Світлана Лобода збирається до Києва

"Сьогодні я стою на цій сцені і сьогодні така кількість людей знаходиться тут в прекрасному місті, яке я обожнюю, в якому я провела свою юність. Я дуже рада, я дуже щаслива", - заявила зі сцени співачка.

Відео: Світлана Лобода зірвала аншлаг в Одесі

Нагадаємо, що буквально тиждень тому у цьому ж клубі виступив репер Баста. Незважаючи на погрози зірвати концерт, в нічному клубі був аншлаг, ніяких протестів і заварушек не було.

Крім того в одеському клубі "Ітака" 16 і 17 серпня анонсовано виступ Ані Лорак. Вона вперше їде в Україну в с концертами після скандалу і переїзду в Москву.

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