Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)

У Львові відкрили вже друге модульне містечко для вимушено переміщених осіб. у цих містечках зможуть тимчасово проживати громадяни, які приїхали з прифронтових регіонів. У другому модульному містечку 80 будиночків і знайти тут притулок зможуть 320 людей.

Як виглядають ці будиночки, що є в містечку і які там є зручності - розповіли у Lviv.Media.

Всі будиночки мають необхідні інженерні комунікації - воду, світло, каналізацію. Житло в цьому модульному містечку надається в основному сім'ям з дітьми, а також - з домашніми тваринами.

У кожному будиночку встановлена мінімальна необхідні меблі - ліжко, шафа, стіл, стільці. Окремо - блоки з душовими та умивальниками. Є пральня та їдальня. Між будиночками - лавочки, місця для відпочинку, дитячі майданчики.

Більшість жителів цих містечок пережили жахи війни та бомбардувань. Сюди з'їхалися люди з найнебезпечніших зараз регіонів країни - в основному це жінки, діти та люди похилого віку.

У таких модульних містечках переселенці зможуть жити як мінімум до середини осені - до перших серйозних холодів.

Зараз готують до прийому гостей третє таке модульне містечко – на Сихові.

Галина заїхала в модульне містечко з донькою та онуками сьогодні. Місяць тому вони прибули до Львова з Попасної Луганської області. Кілька тижнів вони жили в пункті прийому біженців і спали на матрацах, на підлозі.

"Мого міста вже немає. Нам нікуди повертатися, ніде жити. До цього ми жили в притулку, в центрі Довженка на Сихові. Тут умови нас повністю задовольняють, різниця є. Тепер ми не будемо спати на матрацах на підлозі, а будемо мати хоч невелике, але власне житло та особистий простір", - розповіла жінка.

У першому такому модульному містечку вже розмістили понад 300 осіб. Там поставили 88 модульних будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню і планують поставити для жителів невеликий магазин.

Поки харчування жителів модульного містечка взяла на себе організація World Center Kitchen. А допомогли з організацією модульного містечка партнери з Польщі.

А ось ще один репортаж про життя в модульному містечку у Львові - від Мар'яни П'єцух для "Громадське". Вона разом з сином прожила в такому будиночку одну добу і дізналася всі правила містечка, чим забезпечують жителів і наскільки там зручно.