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Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)

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Львів, П'ятниця 06 травня 2022 20:24
Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото) Фото: як живуть люди в модульних містечках у Львові (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Львові відкрили вже друге модульне містечко для вимушено переміщених осіб. у цих містечках зможуть тимчасово проживати громадяни, які приїхали з прифронтових регіонів. У другому модульному містечку 80 будиночків і знайти тут притулок зможуть 320 людей.

Як виглядають ці будиночки, що є в містечку і які там є зручності - розповіли у Lviv.Media.

Всі будиночки мають необхідні інженерні комунікації - воду, світло, каналізацію. Житло в цьому модульному містечку надається в основному сім'ям з дітьми, а також - з домашніми тваринами.

У кожному будиночку встановлена мінімальна необхідні меблі - ліжко, шафа, стіл, стільці. Окремо - блоки з душовими та умивальниками. Є пральня та їдальня. Між будиночками - лавочки, місця для відпочинку, дитячі майданчики.

Більшість жителів цих містечок пережили жахи війни та бомбардувань. Сюди з'їхалися люди з найнебезпечніших зараз регіонів країни - в основному це жінки, діти та люди похилого віку.

Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)У таких модульних містечках переселенці зможуть жити як мінімум до середини осені - до перших серйозних холодів.

Зараз готують до прийому гостей третє таке модульне містечко – на Сихові.

Галина заїхала в модульне містечко з донькою та онуками сьогодні. Місяць тому вони прибули до Львова з Попасної Луганської області. Кілька тижнів вони жили в пункті прийому біженців і спали на матрацах, на підлозі.

"Мого міста вже немає. Нам нікуди повертатися, ніде жити. До цього ми жили в притулку, в центрі Довженка на Сихові. Тут умови нас повністю задовольняють, різниця є. Тепер ми не будемо спати на матрацах на підлозі, а будемо мати хоч невелике, але власне житло та особистий простір", - розповіла жінка.

Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)У першому такому модульному містечку вже розмістили понад 300 осіб. Там поставили 88 модульних будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню і планують поставити для жителів невеликий магазин.

Поки харчування жителів модульного містечка взяла на себе організація World Center Kitchen. А допомогли з організацією модульного містечка партнери з Польщі.

Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)Світло, вода та харчування: як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові (фото)А ось ще один репортаж про життя в модульному містечку у Львові - від Мар'яни П'єцух для "Громадське". Вона разом з сином прожила в такому будиночку одну добу і дізналася всі правила містечка, чим забезпечують жителів і наскільки там зручно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими будуть нові будинки в Україні після війни - їх будуватимуть з досвіду Ізраїлю.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли видаватимуть квартири вимушеним переселенцям.

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Львів Переселенці з Донбасу модульный городок
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