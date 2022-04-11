"Дешево, но качественно": в Офисе президента рассказали, когда будут выдавать квартиры переселенцам
В Офисе президента ищут возможность начать строительство жилья для внутриперемещенных лиц. Первые квартиры, вероятно, появятся уже через три-четыре месяца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в интервью для Forbes.
"Мы построим не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца. Это будут именно квартиры - в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные", - заявил Тимошенко.
После того как дома переселенцев восстановят - они смогут вернуться домой, где они жили еще до начала войны, а новые квартиры отдадут военным и другим людям, которые стояли в очередях.
Как отметил Тимошенко, в целом построят несколько десятков тысяч квартир.
"В ближайший месяц государство начнет их выкупать (квартиры комплексов, которые не были введены -ред.) и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, с мебелью, с бытовой техникой", - сказал Тимошенко.
В первую очередь квартиры получат те, кто не имеет места для жизни и проживает в спортивных залах, школах. Руководители областей составляют списки переселенцев
Поймем до конца недели (сколько будет стоить программа -ред.). Наша цель - через неделю-две выходить на фундаментные работы, не теряя время, пока идут расчеты.
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