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"Дешево, но качественно": в Офисе президента рассказали, когда будут выдавать квартиры переселенцам

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 18:30
"Дешево, но качественно": в Офисе президента рассказали, когда будут выдавать квартиры переселенцам Фото: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Офисе президента ищут возможность начать строительство жилья для внутриперемещенных лиц. Первые квартиры, вероятно, появятся уже через три-четыре месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в интервью для Forbes.

"Мы построим не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца. Это будут именно квартиры - в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные", - заявил Тимошенко.

После того как дома переселенцев восстановят - они смогут вернуться домой, где они жили еще до начала войны, а новые квартиры отдадут военным и другим людям, которые стояли в очередях.

Как отметил Тимошенко, в целом построят несколько десятков тысяч квартир.

"В ближайший месяц государство начнет их выкупать (квартиры комплексов, которые не были введены -ред.) и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, с мебелью, с бытовой техникой", - сказал Тимошенко.

В первую очередь квартиры получат те, кто не имеет места для жизни и проживает в спортивных залах, школах. Руководители областей составляют списки переселенцев

Поймем до конца недели (сколько будет стоить программа -ред.). Наша цель - через неделю-две выходить на фундаментные работы, не теряя время, пока идут расчеты.

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