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Свербить рука, око чи вухо: які сигнали вам подає тіло згідно з народними прикметами

Які частини тіла сверблять до прибутку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

З давніх-давен існує безліч прикмет, які пов'язані з людським тілом. Напевно, багато хто знає, що права долоня свербить до грошей, а ліва - до зустрічі з друзями.

Про які ще події може попереджати ваше тіло згідно з народними прикметами – читайте у матеріалі нижче.

Руки

Ліва рука - чекайте на важливі новини. Долоня - таємні недоброзичливці або вам доведеться з кимось вітатись. Прикмети стверджують, що сильна сверблячка лівої руки може попереджати про сварки.

Права рука – до очікування. Ви загадали якусь людину і при цьому почухали праву руку, то чекайте - ця людина зовсім скоро з'явиться у вашому житті. Якщо свербить долоня - то це не тільки до прибутку, а ще до гостей і знайомств.

Ноги

Ліва нога свербить до подарунка. Це необов'язково має бути презент від знайомої людини. Можливо, це купон на знижку у магазині чи знайдете щось корисне на вулиці.

Права нога - до побачення, до того ж любовного. Можливо, ви з кимось познайомитеся та сходите на побачення, а можливо – ваш партнер запропонує провести разом романтичний вечір.

Очі

Ліве око – до різних неприємностей. Це може бути конфлікт на роботі, сварка із близькою людиною.

Праве око свербить до різних новин. Це може бути запрошення у гості чи похвала. Намагайтеся сильно не терти очей, щоб не злякати щось хороше.

Брові

Якщо сверблять брови - чекайте новин, багато і різних. Або ж – до несподіваної зустрічі.

Вуха

Ліве вухо свербить до грошей і це прикмета більш вірна, ніж свербіж долоні. Ви отримаєте зароблене, гроші у подарунок чи вам повернуть борг.

Праве вухо свербить до новин, будь-яким - навіть в інтернеті або телевізорі.

Щоки

Якщо у вас раптово засвербіли щоки, то хтось вас обговорює. Можливо, просто за спиною, а може – на відстані. Якщо щока стала червоною, то хтось сильно на вас злиться.

Ніс

Ця частина вашого обличчя дійсно свербить до застілля або веселої зустрічі. І необов'язково із вживанням спиртного. Кінчик носа може свербіти до зміни погоди, а крила носа - до прибутку.

Язик

Прикусили язик - варто його притримати і якомога менше розповідати про свої справи. Або ж - просто замовкнути у важливій розмові.

До речі, раніше ми писали про те, які існують найвірніші прикмети про гроші.

А ще розповідали про те, що означає, коли у вас все з руки падає.

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