Чешется рука, глаз или ухо: какие сигналы вам подает тело согласно народным приметам

Руки

Левая рука - ждите важных новостей. Ладонь - тайные недоброжелатели или вам предстоит с кем-то здороваться. Приметы утверждают, что сильный зуд левой руки может предупреждать о ссорах.

Права рука - к ожиданию. Вы загадали какого-то человека и при этом почесали правую руку, то ждите - этот человек совсем скоро появится в вашей жизни. Если чешется ладонь - то это не только к прибыли, а еще к гостям и знакомствам.

Ноги

Левая нога чешется к подарку. Это необязательно должен быть презент от знакомого человека. Возможно, это купон на скидку в магазине или найдете что-то полезное на улице.

Права нога - к свиданию, при чем любовному. Возможно, вы с кем-то познакомитесь и сходите на свидание, а возможно - ваш партнер предложит провести вместе романтический вечер.

Глаза

Левый глаз - к разным неприятностям. Это может быть конфликт на работе, ссора с близким человеком.

Правый глаз чешется к различным новостям. Это может быть приглашение в гости или похвала. Постарайтесь сильно не тереть глаз, чтобы не спугнуть что-то хорошее.

Брови

Если чешутся брови - ждите новостей, много и разных. Или же - к неожиданной встрече.

Уши

Левое ухо чешется к деньгам и это примета более верная, чем зуд ладони. Вы получите заработанное, деньги в подарок или вам вернут долг.

Правое ухо чешется к новостям, любым - даже в интернете или телевизоре.

Щеки

Если у вас внезапно зачесались щеки, то кто-то вас обсуждает. Возможно, просто за спиной, а может - на расстоянии. Если щека стала красной, то кто-то сильно на вас злится.

Нос

Эта часть вашего лица действительно чешется к застолью или веселой встрече. И необязательно с употреблением спиртного. Кончик носа может чесаться к изменению погоды, а крылья носа - к прибыли.

Язык

Прикусили язык - стоит его придержать и поменьше рассказывать о своих делах. Или же - просто замолчать в важном разговоре.