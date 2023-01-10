Постійно падають предмети з рук: що про це говорять народні прикмети
Бувають дні, коли у прямому розумінні все падає з рук – посуд, книги, різноманітні предмети. І лише дива акробатики дозволяють обійтися без серйозних руйнувань.
Чому все вилітає з ваших рук і що це може означати згідно з народними прикметами – читайте у матеріалі нижче.
Чому падають предмети з рук
Перша причина найпростіша – ви втомилися і не виспалися. І часто таке буває, коли втома накопичувалася давно, а недосип вас переслідує тижнями та місяцями. Ваша уважність та концентрація падає, а з нею летять на підлогу й всі предмети з ваших рук.
Однак езотерики вважають, що часте падіння предметів – непростий знак від Всесвіту або сигнал від померлих родичів, а також ангелів-охоронців.
Астрологи стверджують, що падіння предметів – це розплата за погані вчинки. Така відповідь – своєрідне покарання за те, що ви когось обдурили чи відмовили у допомозі.
Про що може говорити падіння предметів
Якщо падіння предметів із рук вас супроводжує цілий день – вдома, на роботі, і навіть на вулиці, то потрібно зупинитися та глибоко подихати. Далі варто сконцентруватися та виявити уважність.
Падіння предметів може попереджати про такі ситуації:
- Невдача чи біда
- Сильна порча
- Наведення пристріту
Рекомендується носити хрестик або оберіг, які захистять від пристріту і забезпечить захистом вищих сил.
Як розшифрувати попередження з предметів
Є й народні прикмети, які відомі з давніх часів. Наші пращури запам'ятовували, з чим пов'язане падіння того чи іншого предмета на підлогу.
Ложка, вилка - непрохані чи небажані гості
Ніж - до будинку незабаром прийде гість-чоловік
Ключі - до сварок у будинку
Дзеркало – попередження про нещастя
Книга - до нових можливостей
Телефон – ви забули зробити щось, що обіцяли (наприклад, зателефонувати)
Прикраси – до хвороб
Розсипати сіль - до сварок та конфліктів
Розсипати цукор - закоханість, прибуток, приємна новина
Крім того, є кілька нюансів. Якщо у вас впав з рук посуд і розбився – це, на щастя, чи до приємних новин. Якщо посуд упав, але при цьому немає навіть тріщини – готуйтеся до неприємної сварки.
Є спосіб, який зможе знизити негативний вплив - потрібно дзвінко розсміятися, коли ви піднімаєте предмет, що впав з підлоги. При цьому думайте не про неприємності, які вам обіцяє падіння предмета, а про позитив.
До речі, раніше ми розповідали про те, які існують найправдивіші прикмети про гроші та бідність.
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