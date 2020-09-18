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"Сватов" больше не будет: актеры бегут из сериала "Квартала 95"

Автор: Владимир Костырин

Актер из сериала "Сваты" рассказал, что теперь будет с проектом

Сериал "Сваты" 7 сезон выйдет на экраны уже под другим названием. Продолжение нашумевшей комедийной ленты производства Студии "Квартал-95" зрители ожидают с 2013 года, однако съемочный процесс длительное время был заморожен и оказался под угрозой полного срыва.

Решение о смене названия было принято из-за массового ухода актеров из проекта и скандалов вокруг сериала. Об этом рассказал российский актер Даниил Белых, передает информационное агентство Nation News.

По его словам, продолжение "Сватов" скорее всего будет называться "Золовка".

Съемочный процесс седьмого сезона "саги" о приключениях деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых стартовал давно, однако все остановили, когда половина работы была сделана. Некоторые ключевые актеры решили покинуть проект.

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От съемок отказался актер Николай Добрынин (сыгравший Митяя). Актриса Людмила Артемьева (персонаж Ольга Николаевна Ковалева) решила уехать в Германию на "неопределенный срок".

Как заверил Белых, несмотря на трудности новый сезон все равно выйдет, хоть и под другой "вывеской".

Ранее мы рассказывали, как изменилась Женя из сериала "Сваты" и показали на фото, как менялась актриса от девочки-гота до прекрасной леди.

Также сообщалось, что в сериале "Сваты" появится новый персонаж в исполнении юной украинской актрисы.

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