"Сватов" больше не будет: актеры бегут из сериала "Квартала 95"

Сериал "Сваты" 7 сезон выйдет на экраны уже под другим названием. Продолжение нашумевшей комедийной ленты производства Студии "Квартал-95" зрители ожидают с 2013 года, однако съемочный процесс длительное время был заморожен и оказался под угрозой полного срыва.

Решение о смене названия было принято из-за массового ухода актеров из проекта и скандалов вокруг сериала. Об этом рассказал российский актер Даниил Белых, передает информационное агентство Nation News.

По его словам, продолжение "Сватов" скорее всего будет называться "Золовка".

Съемочный процесс седьмого сезона "саги" о приключениях деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых стартовал давно, однако все остановили, когда половина работы была сделана. Некоторые ключевые актеры решили покинуть проект.

От съемок отказался актер Николай Добрынин (сыгравший Митяя). Актриса Людмила Артемьева (персонаж Ольга Николаевна Ковалева) решила уехать в Германию на "неопределенный срок".

Как заверил Белых, несмотря на трудности новый сезон все равно выйдет, хоть и под другой "вывеской".

Ранее мы рассказывали, как изменилась Женя из сериала "Сваты" и показали на фото, как менялась актриса от девочки-гота до прекрасной леди.

Также сообщалось, что в сериале "Сваты" появится новый персонаж в исполнении юной украинской актрисы.