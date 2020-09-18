"Сватів" більше не буде: актори тікають з серіалу "Кварталу 95"

Серіал "Свати" 7 сезон вийде на екрани вже під іншою назвою. Продовження відомої комедійної стрічки виробництва Студії "Квартал-95" глядачі чекають з 2013 року, проте знімальний процес тривалий час був заморожений і опинився під загрозою повного зриву.

Рішення про зміну назви було ухвалене через масовий вихід акторів з проекту і скандалів навколо серіалу. Про це розповів російський актор Данило Бєлих, передає інформаційне агентство Defense News.

За його словами, продовження "Сватів" швидше за все, буде називатися "Золовка" (українською "Зовиця").

Знімальний процес сьомого сезону "саги" про пригоди сільських жителів Будьків та міських інтелігентів Ковальових стартував давно, проте все зупинили, коли половина роботи була зроблена. Деякі ключові актори вирішили покинути проект.

Від зйомок відмовився актор Микола Добринін (зіграв Митяя). Актриса Людмила Артем'єва (персонаж Ольга Миколаївна Ковальова) вирішила виїхати до Німеччини на "невизначений термін".

Як запевнив Бєлих, попри труднощі новий сезон все одно вийде, хоч і під іншою "вивіскою".

Раніше ми розповідали, як змінилася Женя з серіалу "Свати" і показали на фото, як змінювалася актриса від дівчинки-гота до прекрасної леді.

Також повідомлялося, що в серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж у виконанні юної української актриси.