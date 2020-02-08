От девочки-гота до прекрасной леди: как изменилась Женя из сериала "Сваты" (фото)

Как изменилась звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал (Коллаж РБК-Украина)

Актриса Анна Кошмал полностью сменила имидж, вышла замуж и родила сына

Анна Кошмал сыграла роль Женечки в сериале "Сваты". Она стала третьей актрисой, которая играла в нескольких сезонах. Первой была Ульяна Иващенко в первом и втором сезоне, в третьем – София Стеценко, которую сменила Анна Кошмал.

Во время съемок Анна Кошмал была практически подростком, а сейчас она стала взрослой женщиной, вышла замуж и родила ребенка. Как изменилась жизнь актрисы – в материале Styler.

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Анна Кошмал выросла в обычной семье, ее мама была учителем, отец-военный. У Ани есть еще старший брат. В детстве она была активной девочкой, занималась бальными танцами, училась в музыкальной школе вокалу. А после школы она неожиданно для всех поступила в эстрадно-цирковое училище. Это вызвало возмущение у родителей, но Аня взбунтовалась и сделала по-своему.

Кроме циркового училища, Аня Кошмал ходила в театральный кружок, где ее и заметили агенты студии "Квартал 95". Девушку пригласили на прослушивание на роль девочки-гота. Стоит отметить, что в какой проект она пробуется, Аня узнала только после того, как ее утвердили на роль повзрослевшей Жени в сериал "Сваты".

Фото: instagram.com/smorkovkina

От природы Анна Кошмал блондинка, но в сериале ей пришлось играть брюнетку. Также й пришлось научиться играть на гитаре и ей в этом помог ее сериальный дедушка – актер Федор Добронравов.

Анна Кошмал неоднократно говорила в интервью, что ей было несложно играть юную бунтарку и неформалку, так как она в юности была на нее очень похожа.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Пока шли съемки в сериале, Анна успела окончить училище, а потом и Академию театрального искусства, куда ее зачислили сразу на третий курс. После съемок в "Сватах", Аню стало активно приглашать в другие проекты, и она быстро стала одной из самых востребованных и популярных актрис в Украине. Стоит отметить, что она сыграла в сериале "Слуга народа" – роль племянницы главного героя.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Кроме того, у романтичной Анны резко изменилась и личная жизнь. В юности она встречалась с парнем из танцевальной студии, во время съемок сериала – крутила роман с оператором, а в 2018 году она неожиданно вышла замуж за непубличного парня, с которым оказывается встречалась еще с 2014 года.

Фото: instagram.com/smorkovkina

В 2018 году у пары родился сын Михаил и как говорит Анна, она счастлива в браке.

Вернется ли Анна в 7 сезон сериала "Сваты" – неизвестно, впрочем, как и судьба самого сериала. За годы после выхода шестого сезона, Аня кардинально поменялась внешне и сейчас она мало похожа на девочку-гота Женю.