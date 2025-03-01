Сварка Зеленського та Трампа. Зірки Голлівуду публічно підтримали Україну: "Ганебні події"

Суперечка в Білому домі, яка виникла між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, сколихнула світ. І зірки Голлівуду, які підтримують Україну й ошелешені ситуацією, не мовчать у своїх соцмережах.
Хто висловився про Зеленського та нашу країну, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" активно коментувала події в Овальному кабінеті. Акторка обурилася тим, що розмова Трампа з Зеленським закінчилася саме так, а також публічно підтримала Україну.
"Навіть не знаю, що сказати. Народе України - бачу тебе і відчуваю твій біль. Благаю всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, обранців, всіх лідерів та людей світу, які вірять в демократію, допоможіть нам. Боротьба проти цього режиму і проти фашизму залежить від вас усіх", - написала у своєму дописі Мілано.
Акторка, зірка фільмів "102 далматинці", "Чорний шар" та інших, прокоментувала допис Мілано. Вона доєдналася до слів Алісси та теж підтримала Україну.
"О, Алісса... Що я щойно дивилася. Обличчя Зеленського під час всього цього змусило мене плакати. Я навіть не можу зрозуміти, що вони зробили. Україно, ми тебе любимо", - написала вона.
Акторка та співачка Меггі Берд також підтримала Україну. Мама Біллі Айліш запостила фото Зеленського, на якому був напис "Герой".
"Підтримуємо Президента Зеленського та народу України!" - написала вона.
Допис Меггі Берд (скріншот)
Зірка "Вікінгів" також не стала мовчати щодо сварки в Білому домі. Вона опублікувала прапор України й закликала продовжувати підтримувати нашу країну.
Допис Винник (скріншот)
Актор, який грав у багатьох фільмах, серед яких "Люди Ікс: Росомаха" та трилогія "Крик", підтримав Україну у спільному дописі, який було створено разом з режисером Джейсоном Коном.
"Ніколи не переставав підтримувати Україну, але після абсолютно ганебних подій в Овальному кабінеті це треба повторювати знову і знову", - йдеться в дописі, автором якого став Кон.
Зірка "Last of Us" висловив підтримку та зазначив, що "Мужність має ім'я". Ці слова він залишив поруч з мапою нашої країни.
Також він опублікував фото Зеленського. Поруч з кадрами, на яких зображено президента України, актор залишив хештег "Лідер"
"Залишайся на правильній стороні історії", - також написав актор.
Також Україну підтримали:
Джоан Роулінг зробила чимало репостів дописів європейських лідерів, які висловилися про Україну.
Роулінг відреагувала на сварку Зеленського та Трампа (скріншот)
28 лютого Зеленський прибув в Білий дім, де зустрівся з Трампом. Між ними почалася суперечка, яка виявилася достатньо емоційною.
Після цього Зеленський залишив Білий дім. А Трамп заявив, що вимагає, щоб Україна пішла на мирну угоду з Росією. Згодом президент України дав велике інтерв'ю Fox News, в якому висловився про всі угоди та сварку з президентом США.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи та Stories з соцмереж Мілано, Еванс, Берд, Винник, Шрайбера та Кона, Паскаля, Бенкс, Перабо, Стіллера, Роулінг.