Меланія Трамп відмовляється від політичних обов’язків: ось чому

Перша леді США Меланія Трамп не вважає себе зобов'язаною активно брати участь у політичному житті країни і не хоче з’являтися на будь-яких публічних заходах, ставлячи на перше місце свою власну сім’ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інсайдерську інформацію журналу People .

За словами джерела, близького до родини Трампів, Меланія "зосереджується на питаннях, які їй особисто цікаві", зокрема - на благополуччі своєї сім’ї та сина Беррона Вільяма.

"Вона не вважає, що у неї є будь-які зобов’язання в політиці", - говорить джерело.

Дружина Дональда Трампа не надає великого значення своєму політичному іміджу та "віддає перевагу спілкуванню в тісному колі родини та друзів".

При цьому, пише People, перша леді США не проти долучатися до благодійних та інших соціальних ініціатив, які буде організовувати Білий дім. Але робитиме це "лише за наявності часу" і "якщо їй самій це буде цікавим".

"В той час, як Дональд стурбований тим, як він виглядає на політичній сцені, Меланію це абсолютно не хвилює", - пише журнал.

Видання називає такий підхід Меланії ідентичним до стилю поведінки Івани Трамп і Марли Мейплз (першої та другої дружини Дональда Трампа відповідно), які також уникала публічності.



Меланія Трамп здивувала новим рішенням (фото: Getty Images)

Повідомляється, що Меланія не хоче постійно сидіти в Білому домі, а планує розділяти свій час між Вашингтоном, Нью-Йорком та Палм-Біч у Флориді протягом наступних чотирьох років, "зберігаючи певну незалежність у своїх поглядах та діях".

Зазначимо, що під час своєї останньої появи у ток-шоу Fox & Friends Меланія сказала, що під час першої каденції Трампа вона "не мала великої підтримки з боку громадськості", припускаючи, що "можливо, деякі люди бачать у ній просто дружину президента".

"Але я стою на своїх ногах, незалежна. У мене є власні думки, у мене є свої "так" і свої "ні". Я не завжди погоджуюся з тим, що говорить або робить мій чоловік, і це нормально", - сказала вона.

Нагадаємо, що Меланія Трамп у 2025 році офіційно стала другою першою леді в історії Америки, яка обіймала цю посаду двічі (після Френсіс Клівленд, яка носила це звання з 1886-го по 1889-й і знову з 1893-го по 1897 рік).

Під час своєї першої каденції Меланія запам’яталася як і деякими нововведеннями, так і скандалами. Наприклад, у 2018 році дружина Трампа створила власну печатку для кореспонденції, що стало нововведенням серед перших леді.

Однак того ж року під час візиту до дитячого притулку для мігрантів Меланія одягла куртку з написом "I REALLY DON’T CARE, DO U?" (укр. "Мені справді байдуже, а тобі?"). Це викликало шквал критики, хоча її команда стверджувала, що повідомлення не мало політичного підтексту.

Також її промова на Національному з’їзді Республіканської партії у 2016 році виявилася частково скопійованою з виступу Мішель Обами 2008 року.

А ще варто згадати про програму, яка була ініційована першою леді Меланією "Be Best" (тривала з 2018 по 2021 рік). Вона була спрямована на боротьбу з кібербулінгом, що виглядало суперечливо на тлі активної жорсткої риторики "на межі" її чоловіка у Twitter.

Слід додати, що Меланію називали однією з найзагадковіших і найменш публічних перших леді США ще під час першого президентського строку Трампа. Тому у тому, що сьогодні вона знову не хоче дуже часто "відсвічуватись", за великим рахунком, немає нічого дивного.