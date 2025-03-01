Ссора Зеленского и Трампа. Звезды Голливуда публично поддержали Украину: "Позорные события"

Спор в Белом доме, который возник между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, всколыхнул мир. И звезды Голливуда, которые поддерживают Украину и ошарашены ситуацией, не молчат в своих соцсетях.
Кто высказался о Зеленском и нашей стране, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" активно комментировала события в Овальном кабинете. Актриса возмутилась тем, что разговор Трампа с Зеленским закончился именно так, а также публично поддержала Украину.
"Даже не знаю, что сказать. Народ Украины - вижу тебя и чувствую твою боль. Умоляю всех сочувствующих общественных деятелей, миллиардеров, избранников, всех лидеров и людей мира, которые верят в демократию, помогите нам. Борьба против этого режима и против фашизма зависит от вас всех", - написала в своем посте Милано.
Актриса, звезда фильмов "102 далматинца", "Черный шар" и других, прокомментировала пост Милано. Она присоединилась к словам Алиссы и тоже поддержала Украину.
"О, Алисса... Что я только что смотрела. Лицо Зеленского во время всего этого заставило меня плакать. Я даже не могу понять, что они сделали. Украина, мы тебя любим", - написала она.
Актриса и певица Мэгги Берд также поддержала Украину. Мама Билли Айлиш запостила фото Зеленского, на котором была надпись "Герой".
"Поддерживаем Президента Зеленского и народ Украины!" - написала она.
Пост Мэгги Берд (скриншот)
Звезда "Викингов" также не стала молчать о ссоре в Белом доме. Она опубликовала флаг Украины и призвала продолжать поддерживать нашу страну.
Пост Винник (скриншот)
Актер, игравший во многих фильмах, среди которых "Люди Икс: Росомаха" и трилогия "Крик", поддержал Украину в совместном посте, который было создано вместе с режиссером Джейсоном Коном.
"Никогда не переставал поддерживать Украину, но после абсолютно позорных событий в Овальном кабинете это надо повторять снова и снова", - говорится в посте, автором которого стал Кон.
Звезда "Last of Us" выразил поддержку и отметил, что "У мужества есть имя". Эти слова он оставил рядом с картой нашей страны.
Также он опубликовал фото Зеленского. Рядом с кадрами, на которых запечатлен президент Украины, актер оставил хэштег "Лидер"
"Оставайся на правильной стороне истории", - также написал актер.
Также Украину поддержали:
Джоан Роулинг сделала немало репостов постов европейских лидеров, которые высказались об Украине.
Роулинг отреагировала на ссору Зеленского и Трампа (скриншот)
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, где встретился с Трампом. Между ними начался спор, который оказался достаточно эмоциональным.
После этого Зеленский покинул Белый дом. А Трамп заявил, что требует, чтобы Украина пошла на мирное соглашение с Россией. Впоследствии президент Украины дал большое интервью Fox News, в котором высказался обо всех соглашениях и ссоре с президентом США.
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При создании материала были использованы источники: сообщения и Stories из соцсетей Милано, Эванс, Берд, Винник, Шрайбера и Кона, Паскаля, Бэнкс, Перабо, Стиллера, Роулинг.