ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Свадебный календарь на 2022 год: самые лучшие даты для заключения брака

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 12:04
Свадебный календарь на 2022 год: самые лучшие даты для заключения брака Свадебный календарь дат на 2022 год (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Год Черного Водяного Тигра идеально подходит для заключения брака. Как утверждают знатоки Восточных гороскопов, такие союзы будут очень прочными и стабильными.

Астролог Лариса Гресь составила свадебный календарь на 2022 год и назвала самые удачные даты для заключения брачных союзов. Об этом информирует Redpost.

По словам астролога, в 2022 году будет несколько периодов, когда не стоит заключать браки, объявлять о помолвке, делать предложение руки и сердца. Все эти периоды касаются положения Венеры и ее ослабленной позиции.

Именно эта планета отвечает за партнерские отношения, и ее ослабленное положение может сильно нарушить ваши планы и намерения.

Неудачные даты для заключения брачного союза

С 1 по 29 января – Венера находится в ретроградной фазе

С 27 февраля по 31 марта – Венера будет проходить между Марсом и Сатурном

С 24 сентября по 18 октября

Также неудачными для партнерских отношения и заключения брака станут периоды коридоров затмений, которые в 2022 году будет два:

С 24 апреля по 23 мая

С 18 октября по 15 ноября

Самые удачные периоды для заключения брака

Как отмечает Лариса Гресь, все остальные даты и периоды будут удачными или нейтральными для заключения союза двух сердце. Самым оптимальным периодом для таких важных решений будет с 30 июня по 11 июля.

Также она назвала даты, в которые планеты будут находиться в самом благоприятном положении для помолвки, предложения руки и сердца, заключения брака и важных решений в сфере личных отношений.

Это 5 и 6 марта, 21 марта и 29 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что обещает цветочный гороскоп всем на 2022 год.

А также рассказывали о том, что по гороскопу друидов ждет в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Гороскоп на январь 2022: самый полный индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака
Гороскоп на январь 2022: самый полный индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака