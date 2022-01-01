ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Весільний календар на 2022 рік: найкращі дати для укладення шлюбу

Новость на русском →
Субота 01 січня 2022 12:04
Весільний календар на 2022 рік: найкращі дати для укладення шлюбу Весільний календар дат на 2022 рік (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Рік Чорного водяного Тигра ідеально підходить для укладення шлюбу. Як стверджують знавці східних гороскопів, такі союзи будуть дуже міцними та стабільними.

Астролог Лариса Гресь склала весільний календар на 2022 рік і назвала найвдаліші дати для укладення шлюбних союзів. Про це інформує Redpost.

За словами астролога, у 2022 році буде кілька періодів, коли не варто укладати шлюби, оголошувати про заручини, робити пропозицію руки та серця. Всі ці періоди стосуються положення Венери і її ослабленої позиції.

Саме ця планета відповідає за партнерські відносини, і її ослаблене становище може сильно порушити ваші плани та наміри.

Невдалі дати для укладення шлюбного союзу

З 1 по 29 січня – Венера знаходиться в ретроградній фазі

З 27 лютого по 31 березня – Венера буде проходити між Марсом і Сатурном

З 24 вересня по 18 жовтня

Також невдалими для партнерських відносин і укладення шлюбу стануть періоди коридорів затемнень, які у 2022 році буде два:

З 24 квітня по 23 травня

З 18 жовтня по 15 листопада

Найвдаліші періоди для укладення шлюбу

Як зазначає Лариса Гресь, всі інші дати та періоди будуть вдалими або нейтральними для укладення союзу двох сердець. Найоптимальнішим періодом для таких важливих рішень буде з 30 червня по 11 липня.

Також вона назвала дати, в які планети будуть перебувати в найсприятливішому становищі для заручин, пропозиції руки та серця, укладення шлюбу і важливих рішень у сфері особистих відносин.

Це 5 і 6 березня, 21 березня і 29 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обіцяє квітковий гороскоп всім на 2022 рік.

А також розповідали про те, що за гороскопом друїдів чекає у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався