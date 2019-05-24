Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности

Свадьба Потапа и Насти Каменских, которую называют главным событием этого года состоялась вчера, 23 мая. Молодожены долгое время пытались скрывать личное от посторонних глаз, но о свадьбе умалчивать не стали.

На торжество Потап и Настя пригласили много звезд. И во время прямой трансляции Оли Поляковой в сети обратили внимание на фигуру Каменских, которая не выглядела столь утонченно как раньше.

Видео: (instagram.com/time_and_glass____ptp_and_nk)

Пользователи отметили, что Каменских выглядит не совсем так, как в лучшие годы. Из-за этого в очередной раз в сети начали ходить слухи, что артистка находится в положении. Помимо того, фаны порадовались за свою любимицу:

Я в шоке, не зря столько слухов раньше было.

По залету?

Мечта детства. Потап и Настя вместе.

Такие слова, как в песне "Обіцяю", может написать только беременная женщина. Думаю, я не ошиблась.

Мне кажется или она поправилась?

К слову, стало известно, во сколько молодоженам обошелся элитный итальянский ресторан.

Мы также писали о том, как выглядит ресторан, где вся звездная элита гуляет свадьбу.

По слухам, Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.