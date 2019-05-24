Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности

Каменских вышла замуж за Потапа из-за беременности
Свадьба Потапа и Насти Каменских, которую называют главным событием этого года состоялась вчера, 23 мая. Молодожены долгое время пытались скрывать личное от посторонних глаз, но о свадьбе умалчивать не стали.
На торжество Потап и Настя пригласили много звезд. И во время прямой трансляции Оли Поляковой в сети обратили внимание на фигуру Каменских, которая не выглядела столь утонченно как раньше.
Видео: (instagram.com/time_and_glass____ptp_and_nk)
Пользователи отметили, что Каменских выглядит не совсем так, как в лучшие годы. Из-за этого в очередной раз в сети начали ходить слухи, что артистка находится в положении. Помимо того, фаны порадовались за свою любимицу:
К слову, стало известно, во сколько молодоженам обошелся элитный итальянский ресторан.
Мы также писали о том, как выглядит ресторан, где вся звездная элита гуляет свадьбу.
По слухам, Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.