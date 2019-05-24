Весілля по зальоту? Каменських запідозрили у вагітності

Весілля Потапа і Насті Каменських, яке називають головною подією цього року відбулося вчора, 23 травня. Молодята довгий час намагалися приховувати особисте від сторонніх очей, але про весілля вже мовчати не стали.

На церемонію Потап і Настя запросили багато зірок. І під час прямої трансляції Олі Полякової в мережі звернули увагу на фігуру Каменських, яка не виглядала настільки витончено як раніше.

Відео: (instagram.com/time_and_glass____ptp_and_nk)

Користувачі відзначили, що Каменських виглядає не зовсім так, як було в кращі роки. Через це в черговий раз в мережі почали ходити чутки, що артистка перебуває в положенні. Крім того, фани пораділи за свою улюбленицю:

Я в шоці, не дарма стільки чуток раніше було.

По зальоту?

Мрія дитинства. Потап і Настя разом.

Такі слова, як у пісні "Обіцяю", може написати лише вагітна жінка. Думаю, я не помилилася.

Мені здається чи вона поправилася?

До речі, стало відомо, скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.

Ми також писали про те, як виглядає ресторан, де вся зоряна еліта гуляє весілля.

За чутками, Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.