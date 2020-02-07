Свадьба внучки королевы Елизаветы II: названа дата и место торжества

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Букингемский дворец объявил дату и место проведения свадьбы внучки Елизаветы II

Елизавета II будет праздновать свадьбу своей 31-летней внучки принцессы Беатрис 29 мая 2020 года. Торжественная церемония пройдет в часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Последующий торжественный прием пройдет в саду Букингемского дворца.

Королева Елизавета II решила поддержать принцессу Беатрис, которая выходит замуж за 37-летнего миллионера Эдоардо Мапелли. Дело в том, что у семьи Беатрис сейчас непростой период.

Отец Беатрис принц Эндрю обвиняется ФБР и американскими прокурорами в том, что он не сотрудничает с ними по делу Джеффри Эпштейна, который обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции.

Стоит отметить, что в часовне Сент-Джеймсского дворца в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. Кроме того, в часовне в 2013 году проходили крестины первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа.

В Букингемском дворце свадебных приемов не было с 2011 года, когда женились принц Уильям и Кейт Миддлтон. При этом венчание пары прошло в Вестминстерском аббатстве.

Что же касается последних королевских свадеб, включая принца Гарри и Меган Маркл, сестры Беатрис принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, то они праздновались в Виндзоре.