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Весілля внучки королеви Єлизавети II: названа дата і місце торжества

STYLERЖиття    07.02.2020 - 20:50
Весілля внучки королеви Єлизавети II: названа дата і місце торжества
Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Букінгемський палац оголосив дату і місце проведення весілля внучки Єлизавети II

Єлизавета II буде святкувати весілля своєї 31-річної внучки принцеси Беатріс 29 травня 2020 року. Урочиста церемонія відбудеться в каплиці Сент-Джеймсського палацу в Лондоні. При цьому урочистий прийом відбудеться в саду Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II вирішила підтримати принцесу Беатріс, яка виходить заміж за 37-річного мільйонера Едоардо Мапеллі. Справа в тому, що у сім'ї Беатріс зараз непростий період.

Батько Беатріс принц Ендрю звинувачується ФБР і американськими прокурорами в тому, що він не співпрацює з ними у справі Джеффрі Епштейна, який звинувачується в сексуальному насильстві над неповнолітніми та організації проституції.

Варто зазначити, що в каплиці Сент-Джеймсського палацу в 1840 році виходила заміж прапрабабуся Єлизавети II королева Вікторія. Крім того, в каплиці в 2013 році проходили хрестини первістка принца Вільяма і Кейт Міддлтон принца Джорджа.

В Букінгемському палаці весільних прийомів не було з 2011 року, коли одружувалися принц Вільям і Кейт Міддлтон. При цьому вінчання пари пройшло у Вестмінстерському абатстві.

Що ж стосується останніх королівських весіль, включаючи принца Гаррі і Меган Маркл, сестри принцеси Беатріс Євгенії і Джека Бруксбэнка, то вони святкувалися у Віндзорі.

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