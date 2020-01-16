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Весілля Віктора Павліка: молода наречена 54-річного артиста показала вінчальну сукню

STYLERПерсони    16.01.2020 - 18:17
Весілля Віктора Павліка: молода наречена 54-річного артиста показала вінчальну сукню
Віктор Павлік і Катерина Репяховая визначилися з датою весілля (колаж: РБК-Україна)

Віктор Павлік та Катерина Репяхова погодили дату весілля

Віктор Павлік одружується на новій коханій Катерині Репяховій, яка молодша артиста на 28 років, в цьому році. Музикант зв'яже себе узами шлюбу вже вчетверте. Пара зустрічається вже кілька років, але про свій роман оголосила тільки минулого літа, викликавши у суспільстві неоднозначну реакцію.

Зараз PR-менеджер 54-річного співака Репяхова опублікувала в мережі фото з весільного салону, в якому вибирає вінчальну сукню. Дівчина виклала знімок в Instagram-сторіз, попутно відповівши на запитання підписників щодо дати весілля.

В кадрі молода наречена демонструє розкішний наряд з відкритою спиною, але не факт, що остаточний вибір припав саме на це плаття - Катерина могла його тільки приміряти та дізнатися думку фоловерів.

Весілля Віктора Павліка: молода наречена 54-річного артиста показала вінчальну сукню

Наречена Віктора Павліка Катерина Репяхова показала весільну сукню (Фото: instagram.com)

У підписі до фото Катерина зазначила, що вони з Віктором давно визначилися з датою церемонії, а також подякувала шанувальникам за інтерес до молодят.

Крім того, Репяхова показала в мережі фото зі свого відпочинку разом з Павліком на гірськолижному курорті в Словаччині та зізналася, що подорож з нареченим стала "тепер нашою історією".

Катерина Репяхова і Віктор Павлік на курорті в Словаччині (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що Віктор Павлик був тричі одружений - перша дружина Ліда народила йому сина. Після цього у співака були стосунки зі Світланою з Узбекистану, які тривали 8 років і від яких народилася дочка Христина. Потім артист не встояв перед красою танцівниці Лариси, з якою він одружився двічі. У них народився син Павло. У 2016 році Павлик розлучився з Ларисою і почав зустрічатися з Катериною Репяховою.

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