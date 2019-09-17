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Свадьба Собчак и Богомолова: необычное торжество обошлось в кругленькую сумму

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 19:03
Свадьба Собчак и Богомолова: необычное торжество обошлось в кругленькую сумму
Свадьбы Собчак и Богомолова (Коллаж РБК-Украина)

Журналисты выяснили, кто оплатил шикарную свадьбу Собчак и Богомолова

Необычная свадьба российской телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова наделала шума в минувшие выходные. Началось все с того, что место проведения торжества поменяли прямо в день свадьбы, о чем гостям сообщили только утром. А к ЗАГСу Собчак и Богомолов приехали на катафалке.

Во время свадебной вечеринки Ксения Собчак смогла смутить даже самых стойких – она станцевала эротический танец на сцене перед гостями под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".

Свадьба Собчак и Богомолова: необычное торжество обошлось в кругленькую сумму

Собчак вышла замуж (фото: mk.ru)

Все это торжество обошлось Собчак и Богомолову в очень кругленькую сумму, причем в процессе появились незапланированные расходы. Сотрудники ДПС оштрафовали молодоженов за не пристегнутые ремни в катафалке. Вторую часть праздника новобрачные разъезжали в карете – возможно, чтобы избежать еще одного штрафа.

На костюмы ушла большая сумма, так как невеста успела за один день сменить наряды несколько раз, в вот у Богомолова было всего два костюма.

Банкет был поистине шикарным – гостей было не менее 300 человек, среди которых было много известных личностей – Дмитрий Песков с Татьяной Навкой, Рената Литвинова, Земфира, Филипп Киркоров, Николай Басков, Светлана Лобода.

Как пишут российские СМИ, свадебное торжество обошлось в $200 тысяч. В пересчете на гривны – это около более 4 миллионов гривен. Однако, есть вероятность, что звездные новобрачные не тратили свои собственные деньги и большинство услуг получили по бартеру, за рекламу.

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Новости Украины Ксения Собчаксвадьба
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