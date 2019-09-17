Весілля Собчак і Богомолова: незвичайне торжество обійшлося в кругленьку суму

Весілля Собчак і Богомолова (Колаж РБК-Україна)

Журналісти з'ясували, хто оплатив шикарне весілля Собчак і Богомолова

Незвичайне весілля російської телеведучої Ксенії Собчак і театрального режисера Костянтина Богомолова наробило шуму в минулі вихідні. Почалося все з того, що місце проведення торжества поміняли прямо в день весілля, про що гостям повідомили тільки вранці. А до РАГСу Собчак і Богомолов приїхали на катафалку.

Під час весільної вечірки Ксенія Собчак змогла збентежити навіть найстійкіших – вона станцювала еротичний танець на сцені перед гостями під пісню Ірини Аллегрової "Увійди в мене".

Собчак вийшла заміж (фото: mk.ru)

Все це торжество обійшлося Собчак і Богомолову в дуже кругленьку суму, причому в процесі з'явилися незаплановані витрати. Співробітники ДПС оштрафували молодят за не пристебнуті ремені в катафалку. Другу частину свята наречені роз'їжджали в кареті – можливо, щоб уникнути ще одного штрафу.

На костюми пішла велика сума, оскільки наречена встигла за один день змінити вбрання кілька разів, ось у Богомолова було всього два костюма.

Банкет був справді шикарним – гостей було не менше 300 осіб, серед яких було багато відомих особистостей – Дмитро Пєсков з Тетяною Навкою, Рената Литвинова, Земфіра, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Світлана Лобода.

Як пишуть російські ЗМІ, весільне торжество обійшлося в $200 тисяч. У перерахунку на гривні – це близько 4 мільйонів гривень. Однак, є ймовірність, що зоряні наречені не витрачали свої власні гроші і більшість послуг отримали бартером, за рекламу.