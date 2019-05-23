Свадьба Потапа и Каменских: во сколько молодоженам обошелся ресторан

Свадьба Потапа и Насти Каменских проходит сегодня, 23 мая, в элитном ресторане Fabius в Киеве. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ресторан известен своей авторской кухней с итальянским оттенком. Стоит отметить, что ресторан имеет собственную сыроварню, пекарню и экотеплицу со свежими овощами, из которых делаются салаты.

При этом ресторан расположен в сосновом лесу. В нем есть также открытая игровая площадка, на которой могут играть дети. При этом для детей в работают педагоги и аниматоры.

В ресторане заявили, что одно место у них стоит до 1500 гривен. Потап и Настя арендовали всю территорию. На террасе поставили большие экраны. А дальше в лес идет деревянная дорожка, где стоит арка. В этом месте пара расписалась.

Свадьба Потапа и Насти Каменских - сколько стоит ресторан (видео: YouTube/ТСН)

Что касается меню ресторана, то самое дорогое блюдо - большое плато из морепродуктов, обойдется в 5950 грн. За филе утки по соусом кассис придется заплатить 520 грн, за курицу винном соусе - 395 грн. Для гостей ресторана также есть и рыба. Филе лосося стоит 575 грн, филе сибаса - 595 грн.

Есть и недорогие блюда, например, картошка по-домашнему с белыми грибами и луком обойдется в 180 грн за 200 грамм. Вареники 195 грн за 290 грамм.

Мы также писали о том, как выглядит ресторан, где проходит торжество.

Стоит отметить, что уже появились первые фототографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.