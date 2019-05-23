Весілля Потапа і Каменських: у скільки молодятам обійшовся ресторан

Весілля Потапа і Насті Каменських проходить сьогодні, 23 травня, в елітному ресторані Fabius в Києві. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ресторан відомий своєю авторською кухнею з італійським відтінком. Варто зазначити, що ресторан має власну сироварню, пекарню і екотеплицю зі свіжими овочами, з яких робляться салати.

При цьому ресторан розташований в сосновому лісі. У ньому є також відкритий майданчик, на якому можуть грати діти. При цьому для дітей працюють педагоги та аніматори.

В ресторані заявили, що одне місце в них коштує до 1500 гривень. Потап і Настя орендували всю територію. На терасі поставили великі екрани. А далі в ліс йде дерев'яна доріжка, де стоїть арка. У цьому місці пара розписалася.

Весілля Потапа і Насті Каменських - скільки коштує ресторан (відео: YouTube/ТСН)

Що стосується меню ресторану, то найдорожча страва - велике плато з морепродуктів, обійдеться в 5950 грн. За філе качки з соусом кассіс доведеться заплатити 520 грн, за курку винному соусі - 395 грн. Для гостей ресторану також є і риба. Філе лосося варто 575 грн, філе сібаса - 595 грн.

Є й недорогі блюда, наприклад, картопля по-домашньому з білими грибами і цибулею обійдеться в 180 грн за 200 грам. Вареники 195 грн за 290 грам.

Ми також писали про те, як виглядає ресторан, де проходить торжество.

Варто зазначити, що вже з'явилися перші фото і відео з весілля Потапа і Насті Каменських.