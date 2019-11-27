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Весілля не перше: Потап шокував визнанням про Настю

STYLERПерсони    27.11.2019 - 13:04
Весілля не перше: Потап шокував визнанням про Настю
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com kamenskux)

Потап зізнався, що вони з Настею зіграли не одну весілля

Потап шокував визнанням про стосунки з Настею Каменських. За словами українського продюсера і співака, вони з співачкою розписувалися не один раз, коли ще приховували від усіх свої романтичні стосунки. Про це Олексій Потапенко розповів в інтерв'ю виданню The Flow.

"Ми з Настею стали грати в цю гру, адже ні в кого немає доказів, що ми разом. Ми веселилися, як могли", - згадав Потап.

Весілля не перше: Потап шокував визнанням про Настю

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com.kamenskux)

Як відомо, пара дуже довго приховувала свої стосунки, хоча в пресі постійно писали про те, що вони разом і закохані.

За словами Потапа йому набридло приховувати свою жінку від усіх.

"Це негарно по відношенню до Насті. Ми поговорили і вирішили: “Все, набридло, давай зробимо наступну весілля", - зізнався продюсер.

Потап розповів журналісту, що весілля вони з Настею грали вже не один раз.

"Вже було кілька разів, коли ми вступали з нею в законний шлюб. Та відкрита весілля, яку всі побачили, була вже енної за рахунком у нас. Навіть не друга, чувак", - шокував Потап.

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