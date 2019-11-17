А как же Настя? Потап рассказал пикантные подробности о посещении стриптиз-клуба

Артист не видит в своих действиях ничего зазорного
Продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, признался, что порой посещает стриптиз-клубы. Об этом артист признался телеведущей в шоу "Светская жизнь".
Исполнитель рассказал, что когда гастролировал в составе группы "Потап и Настя Каменских", приезжал в разные американские города. Например в Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго и по традиции там они посещали рестораны и бары. В некоторых из них девушки танцевали стриптиз.
"А в Киеве один раз даже девушка, которая танцевала стриптиз, так сильно тянула меня из зала на сцену, что в итоге порвала мне ремень", – признался продюсер.
Однако Потапа данные ситуации не особо смущают, ведь поскольку он пишет песни, то ему интересно общаться с представителями разных социальных слоев населения.
Видео: (youtube.com/Світське життя)
"Я люблю общаться и с бездомными, и с президентами, и с стриптизершами, и с девушками легкого поведения, и с работниками заводов. Мне очень нравятся люди, которые, если и занимаются своей работой, то с увлечением", – рассказал Алексей Потапенко.
Напомним, что Потап рассказал, как любит проводить время с тещей.