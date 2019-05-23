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Свадьба Насти и Потапа: Полякова позабавила сеть видео с вечеринки


Свадьбу Насти Каменских и Потапа посетили главные селебретис Украины

Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась сегодня, 23 мая. Праздничную церемонию провели во дворе роскошного итальянского ресторана Fabius, который находится по адрессу Столичное шоссе, 70. Позже гости вместе с молодоженами стали отмечать рождение новой семьи.

Звездная гостья Оля Полякова, как и обещала, сняла стрим с веселья, которым и поделилась на своей YouTube-странице.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Она показала закулисье церемонии, запечатлела звездных гостей свадебного торжества.

Полякова пообщалась и пообнималась со своей "конкуренткой" Тиной Кароль, которая пожелала молодоженам счастья.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: YouTube/Оля Полякова)

Пользователи сети поблагодарили Полякову за потрясающий стрим, который она сняла в присущем ей юмористическом стиле.

  • Оля, ти шикарна!
  • Покажите новобрачных!
  • А Виктор Павлик где?
  • Какие все фальшивые - просто прелесть...

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин комментариев: YouTube/Оля Полякова)

  • Давайте выпьем.
  • Тину, показали теперь Винника.
  • Оля - королева!
  • Выпьем за молодых. Горько!

К слову, стало известно, во сколько молодоженам обошелся элитный итальянский ресторан.

Мы также писали о том, как выглядит ресторан, где вся звездная элита гуляет свадьбу.

По слухам, Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.

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