Свадьба в 2020 году: астрологи назвали самые удачные месяцы

Новый год 2020 по восточному календарю – год Белой Металлической Крысы. Кроме того, этот год станет високосным. По народным приметам считается, что этот год является не самым благоприятным для того, чтобы заключать брак. Однако астрологи назвали месяцы, которые идеально подходят для свадьбы, пишет "Сегодня".

Символ 2020 года Крыса – мудрое и практичное животное. По восточному гороскопу – она нацелена на семью, крепкий союз и верность. Поэтому не стоит зацикливаться на народных суевериях, говорят астрологи. Они напоминают, что Крыса не терпит измен и может сурово наказать за любое проявление неверности.

Телец (21 апреля-20 мая)

Считается, что в мае не стоит заключать брак, однако астрологи говорят, что этот знак способствует созданию стабильной и дружной семьи. В отношениях в приоритете будет поддержка, внимание, верность, стабильность, а также сильная сексуальная энергетика.

Рак (21 июня-20 июля)

Брак, заключенный под знаком Рака, станет прочным и крепким. Супруги будут тянуться к домашнему уюту, ответственности и привязанности друг к другу. Звезды предупреждают, что ревность может омрачать эти отношения, но терпение и взаимопонимание победят.

Лев (21 июля-22 августа)

Этот знак зодиака очень сильный и он будет способствовать созданию сильной и яркой семьи. Пара, которая соединит свои сердца в этот период, сможет покорить все вершины во многих сферах и добиться успеха и уважения. Главное в таком браке – взаимная поддержка, доверие и совместное действие.

Дева (23 августа-22 сентября)

Союз заключенный в это время подарит паре спокойную, умиротворенную и рациональную совместную жизнь. Отношения будут четкими, ясными и понятными, тылы защищены, а брак – устойчивым и верным.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Такой брак станет миролюбивым и гармоничным. Этот знак точно и метко соединяет влюбленные сердца, и они начинают жить в унисон. Партнеры знаю, чего хотят от жизни и эти желания у них совпадают и создают настоящую идиллию.