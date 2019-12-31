Весілля в 2020 році: астрологи назвали найбільш вдалі місяці

Новий рік 2020 за східним календарем – рік Білого Металевого Щура. Крім того, цей рік буде високосним. За народними прикметами вважається, що цей рік є не самим сприятливим для того, щоб укладати шлюб. Проте астрологи назвали місяці, які ідеально підходять для весілля, пише "Сьогодні".

Символ 2020 року Щур – мудра і практична тварина. За східним гороскопом – він націлений на сім'ю, міцний союз і вірність. Тому не варто зациклюватися на народних забобонах, кажуть астрологи. Вони нагадують, що Щур не терпить зради і може суворо покарати за будь-який прояв невірності.

Телець (21 квітня-20 травня)

Вважається, що в травні не варто укладати шлюб, проте астрологи кажуть, що цей знак сприяє створенню стабільної і дружної сім'ї. У відносинах в пріоритеті буде підтримка, увага, вірність, стабільність, а також сильна сексуальна енергетика.

Рак (21 червня-20 липня)

Шлюб, укладений під знаком Раку, стане міцним. Подружжя будуть тягнутися до домашнього затишку, відповідальності і прихильності один до одного. Зірки попереджають, що ревнощі може затьмарювати ці відносини, але терпіння і взаєморозуміння переможуть.

Лев (21 липня-22 серпня)

Цей знак зодіаку дуже сильний і він буде сприяти створенню сильної і яскравої сім'ї. Пара, яка з'єднає свої серця в цей період, зможе підкорити всі вершини в багатьох сферах і добитися успіху і поваги. Головне в такому шлюбі – взаємна підтримка, довіра і спільну дію.

Діва (23 серпня-22 вересня)

Союз укладений у цей час подарує парі спокійне, утихомирене і раціональне спільне життя. Відносини будуть чіткими, ясними і зрозумілими, захищені тили, а шлюб – стійким і вірним.

Стрілець (22 листопада-21 грудня)

Такий шлюб стане миролюбним і гармонійним. Цей знак точно і влучно з'єднує закохані серця, і вони починають жити в унісон. Партнери знаю, чого хочуть від життя і ці бажання у них збігаються і створюють справжню ідилію.