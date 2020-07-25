Сушить постельное белье на улице опасно для здоровья: все подробности

Люди обычно сушат свое белье либо в квартире, или же на балконах. При этом, по мнению экспертов, те, кто сушит белье на свежем воздухе, подвергают себя и близких опасности.

Многие считают, что постиранное белье лучше всего сушить на свежем воздухе, так как оно потом получает приятную свежесть. Также люди убеждены, что сушить вещи в квартире, особенно возле спального места, категорически нельзя. Поскольку повышается влажность в помещении, и человек вдыхает химический запах стирального порошка. Об этом сообщает "Голос".

Эколог Антон Ястребцев рассказал о том, что когда мы сушим свои вещи на улице, то они впитывают целый букет химических элементов вместе с городской свежестью, которая также под сомнением, особенно в крупно населенных городах.

Влажное белье становится неким фильтром, на котором оседают различные городские частицы, включая канцерогены, тяжелые металлы, пыль и сажу. По словам эксперта, мы проводим много времени на постельном белье. И все это время вдыхаем вредные частицы, которые прилетели с улицы.

При этом многое зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справляется. Но в любом случае вредные частицы оказывают негативное влияние не организм человека.

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