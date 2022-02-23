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Суркис поздравил Пустовойтенко с юбилеем: пусть любимые команды радуют победами

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 17:49
Суркис поздравил Пустовойтенко с юбилеем: пусть любимые команды радуют победами Фото: Григорий Суркис поздравил Валерия Пустовойтенко с юбилеем (uefa.com)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 23 февраля, 75-летний юбилей празднует экс-советник президента Украины, экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко. Почетный член УЕФА Григорий Суркис направил по этому поводу поздравительное письмо в адрес известного политика.

Об этом пишет РБК-Украина STYLER со ссылкой на соответствующее письмо.

"Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия! С невероятным утешением поздравляю человека, который сыграл по-настоящему ключевую роль в становлении и развитии независимой Украины, - говорится в письме. - Именно о таких людях говорят, что они творят историю. Именно благодаря таким людям Украина, что называется, состоялась и заняла достойное место среди международного сообщества свободных, самостоятельных государств".

По словам Суркиса, без преувеличения Пустовойтенко был одним из тех, кто заложил фундамент наибольших успехов украинского футбола времен Независимости.

"Как немногие другие, я знаю, насколько искренне и беззаветно вы любите эту игру и насколько сильно до сих пор переживаете за весь украинский футбол. И это далеко не единственное, что нас с вами объединяет и сближает. Ваша интеллигентность, профессиональность, порядочность, открытость, честность, искренность, надежность и просто глубокая жизненная мудрость и отзывчивость - я могу бесконечно перечислять ваши лучшие качества, за которые и я, и все, кто вас знает, безгранично вас ценит и уважает, - утверждает он. - Я очень горд и рад тому, что судьба свела меня с такой незаурядной, выдающейся личностью. Очень ценю каждую нашу встречу!"

Бизнесмен пожелал экс-политику счастья, здоровья, благополучия и мира.

"Пусть ваши планы и мечты сбываются. А как горячему болельщику сборной Украины и киевскому "Динамо" - пусть ваши любимые команды радуют Вас победами и успехами!" – резюмировал он.

Как сообщалось, ранее Игорь Суркис впервые откровенно рассказал о своей семье и об отношениях со старшим братом.

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Григорий Суркис
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