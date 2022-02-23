Суркис поздравил Пустовойтенко с юбилеем: пусть любимые команды радуют победами

"Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия! С невероятным утешением поздравляю человека, который сыграл по-настоящему ключевую роль в становлении и развитии независимой Украины, - говорится в письме. - Именно о таких людях говорят, что они творят историю. Именно благодаря таким людям Украина, что называется, состоялась и заняла достойное место среди международного сообщества свободных, самостоятельных государств".

По словам Суркиса, без преувеличения Пустовойтенко был одним из тех, кто заложил фундамент наибольших успехов украинского футбола времен Независимости.

"Как немногие другие, я знаю, насколько искренне и беззаветно вы любите эту игру и насколько сильно до сих пор переживаете за весь украинский футбол. И это далеко не единственное, что нас с вами объединяет и сближает. Ваша интеллигентность, профессиональность, порядочность, открытость, честность, искренность, надежность и просто глубокая жизненная мудрость и отзывчивость - я могу бесконечно перечислять ваши лучшие качества, за которые и я, и все, кто вас знает, безгранично вас ценит и уважает, - утверждает он. - Я очень горд и рад тому, что судьба свела меня с такой незаурядной, выдающейся личностью. Очень ценю каждую нашу встречу!"

Бизнесмен пожелал экс-политику счастья, здоровья, благополучия и мира.

"Пусть ваши планы и мечты сбываются. А как горячему болельщику сборной Украины и киевскому "Динамо" - пусть ваши любимые команды радуют Вас победами и успехами!" – резюмировал он.