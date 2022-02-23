ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суркіс привітав Пустовойтенка з ювілеєм: хай улюблені команди радують перемогами

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 17:49
Суркіс привітав Пустовойтенка з ювілеєм: хай улюблені команди радують перемогами Фото: Григорій Суркіс привітав Валерія Пустовойтенка із ювілеєм (uefa.com)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 23 лютого, 75-річний ювілей святкує екс-радник президента України, екс-прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. Почесний член УЄФА Григорій Суркіс надіслав з цього приводу вітальний лист на адресу відомого політика.

Про це пише РБК-Україна STYLER з посиланням на відповідний лист.

"Прийміть найтепліші та найщиріші привітання з нагоди Вашого 75-річчя! З неймовірною втіхою поздоровляю людину, яка відіграла по-справжньому ключову роль у становленні та розвитку незалежної України, - йдеться у листі. - Саме про таких людей говорять, що вони творять історію. Саме завдяки таким людям Україна, що називається, відбулась та зайняла своє достойне місце серед міжнародної спільноти вільних, самостійних держав".

За словами Суркіса, без перебільшення, Пустовойтенко був одним із тих, хто заклав фундамент найбільших успіхів українського футболу часів Незалежності.

"Як мало хто інших, я знаю, наскільки щиро та беззавітно ви любите цю гру і наскільки сильно досі переживаєте за весь український футбол. І це далеко не єдине, що нас із вами об’єднує та зближує. Ваша інтелігентність, фаховість, порядність, відкритість, чесність, щирість, надійність та просто глибока життєва мудрість та чуйність - я можу безкінечно перераховувати ваші найкращі якості, за які і я, і всі, хто вас знає, безмежно вас цінує та поважає, - стверджує він. - Я дуже гордий та радий тому, що доля звела мене з такою непересічною, видатною особистістю. Надзвичайно ціную кожну нашу зустріч!"

Бізнесмен побажав екс-політику щастя, здоров’я, добробуту та миру.

"Нехай ваші плани та мрії збуваються. А як палкому вболівальнику збірної України та київського "Динамо" - хай ваші улюблені команди радують Вас перемогами та успіхами!" - резюмував він.

Як повідомлялося, раніше Ігор Суркіс вперше відверто розповів про свою сім'ю та про стосунки зі старшим братом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Григорій Суркіс
LITE
У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні
У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні