Супы из хлеба? Попробуйте эти невероятно вкусные и простые рецепты

Суп чесночный с хлебом

Измельчите несколько зубчиков чеснока, а потом слегка обжарьте его на растительном масле. Залейте бульоном и дайте закипеть.

Обжарьте кусочки хлеба на смальце и разложите по тарелкам. Берите бородинский или ржаной. А потом залейте горячим бульоном. Добавьте зелень, специи, черный перец.

Бульон может быть любой - куриный, на косточке, овощной или из бульонных кубиков.

Суп из хлебных корок

Корочки хлеба нарежьте небольшими кусочками, измельчите лук и зелень. Все ингредиенты обжарьте на растительном масле. Потом переложите все в кастрюле, залейте водой, добавьте специи и дайте закипеть.

Отварите яйца и порежьте их половинками или мелкими кубиками, а потом разложите по тарелкам. Добавьте зелень и залейте горячим бульоном.

Луковый суп с хлебом

Приготовьте бульон - овощной, куриный, из косточки или бульонного кубика. Порежьте мелко лук и обжарьте его на растительном масле. Возьмите белый черствый хлеб и нарежьте его кубиками, добавьте к луку на сковородку.

Хлеб должен быть черствым, но не в состоянии сухарей. После обжарки добавьте полученную смесь в кастрюлю с бульоном. Доведите до кипения. А потом почти сразу выключайте, варить долго не нужно.

Подавайте в горячем виде, посыпьте зеленью. Можно добавить пару капель чесночного растительного масла или зубчик чеснока. Это придаст блюду пикантности.