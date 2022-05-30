Супи з хліба? Спробуйте ці неймовірно смачні і прості рецепти

Суп часниковий з хлібом

Подрібніть кілька зубчиків часнику, а потім злегка обсмажте його на рослинній олії. Залийте бульйоном і дайте закипіти.

Обсмажте шматочки хліба на смальці та розкладіть по тарілках. Беріть бородинський або житній. А потім залийте гарячим бульйоном. Додайте зелень, спеції, чорний перець.

Бульйон може бути будь-який - курячий, на кісточці, овочевий або з бульйонних кубиків.

Суп з хлібних кірок

Скоринки хліба наріжте невеликими шматочками, подрібніть цибулю і зелень. Всі інгредієнти обсмажте на олії. Потім перекладіть все в каструлі, залийте водою, додайте спеції та дайте закипіти.

Відваріть яйця і поріжте їх половинками або дрібними кубиками, а потім розкладіть по тарілках. Додайте зелень і залийте гарячим бульйоном.

Цибульний суп з хлібом

Приготуйте бульйон - овочевий, курячий, з кісточки або бульйонного кубика. Поріжте дрібно цибулю та обсмажте її на рослинній олії. Візьміть білий черствий хліб і наріжте його кубиками, додайте до цибулі на сковорідку.

Хліб повинен бути черствим, але не в стані сухарів. Після обсмажування додайте отриману суміш в каструлю з бульйоном. Доведіть до кипіння. А потім майже відразу вимикайте, варити довго не потрібно.

Подавайте в гарячому вигляді, посипте зеленню. Можна додати пару крапель часникової рослинної олії або зубчик часнику. Це додасть страві пікантності.